Es gibt Menschen, die lassen sich schon von Kleinigkeiten provozieren und sind extrem reizbar. Dann werden sie ziemlich laut und aufbrausend. Oft hängt das mit unserem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese Tierkreiszeichen sind laut Horoskop besonders reizbar.

Widder

Widder sind sehr emotionale Menschen, die ihren Gefühlen gerne mal freien Lauf lassen. Gleichzeitig ist dieses Sternzeichen auch ungeduldig und deshalb auch ziemlich reizbar. Mit Mitmenschen, die lange brauchen, um sich zu entscheiden, kommt der Widder gar nicht klar. Vor allem in Stresssituationen kann er seine Emotionen einfach nicht verstecken. Dann wird dieses Sternzeichen besonders unberechenbar und es kommt gelegentlich zum Wutausbruch. Vor allem im beruflichen Kontext ist mit dem Widder definitiv nicht zu scherzen.

Löwe

Auch der Löwe zählt zu den Sternzeichen, die ziemlich reizbar sind. Das hat vermutlich damit zu tun, dass er extrem willensstark ist und sich nicht gerne von seinen Plänen abbringen lässt. Wenn er sich mal ein Ziel gesetzt hat, ist es schwer, ihn wieder von seinem geplanten Weg abzubringen. Kommt diesem Sternzeichen nur ansatzweise jemand in die Quere, dann zögert der Löwe nicht, seinen Unmut kundzutun und einen Streit zu provozieren. Seine temperamentvolle Art führt oft zu Konflikten.

Steinbock

Der Steinbock ist extrem ehrgeizig und zielstrebig. Vor allem seinen Job nimmt er ziemlich ernst, und auch privat weiß er ganz genau was er will. Dieses Sternzeichen hat für alles einen ganz genauen Plan. Außerdem sind seine Ansprüche ziemlich hoch. Sobald nur eine Kleinigkeit nicht so läuft, wie sich der Steinbock das vorgestellt hat, wird er nervös – und ist dann auch leider ziemlich reizbar. Sei es, wenn sich jemand verspätet, Pläne geändert werden müssen, oder auch das Wetter einfach nur nicht mit seinen Plänen übereinstimmt – das alles bringt dieses Sternzeichen im Nu auf die Palme! Wenn jemand seine Erwartungen nicht erfüllt, kann der Steinbock seeeehr unangenehm werden.