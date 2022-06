Seit einigen Wochen ist die Gerüchteküche rund um Johnny Depp mächtig am Brodeln. Angeblich soll der Darsteller für eine horrende Summe wieder ins „Fluch der Karibik„-Franchise zurückkehren. Doch sind die Gerüchte wirklich wahr?

Ein Vertreter des Schauspielers äußert sich nun dazu.

Werden wir Johnny Depp wieder als Captain Jack Sparrow sehen?

Der Schauspieler wurde 2018, nachdem Amber Heard in einem Artikel für die Washington Post behauptet hatte, Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein, aus dem „Fluch der Karibik“-Universum gestrichen. Doch jetzt, wo der Prozess zwischen ihm und Amber zu Ende ist, häufen sich die Gerüchte, dass der 59-Jährige angeblich wieder als Captain Jack Sparrow zurückkehren wird. Laut einer Quelle von PopTopic sei Disney sehr interessiert daran, ihre Beziehung zum „Fluch der Karibik“-Star wieder in Ordnung zu bringen. „Sie sind sehr zuversichtlich, dass Johnny ihnen verzeiht und als seine ikonische Figur zurückkehrt“, so der Insider.

Dafür soll der Konzern allerdings tief in die Tasche greifen. Dem Bericht zufolge soll es nämlich um einen „301 Millionen Dollar-Deal“ gehen. Geplant sei, dass Johnny im sechsten Teil von „Fluch der Karibik“ zu sehen sein wird. Zudem soll ebenso an einer Spin-Off-Serie mit dem ikonischen Charakter gearbeitet werden.

„Das ist erfunden!“

Nun äußerte sich ein Vertreter des Darstellers dazu. Und Johnny-Fans müssen jetzt sehr stark sein. Denn wie Jonathan Frakes aus „X-Faktor: Das Unfassbare“ es sagen würde: „Diese Geschichte ist frei erfunden“. Ja, sehr zum Leidwesen von Fans sind die Berichte nämlich nicht wahr. Johnny Depp wird uns nicht wieder als Captain Jack Sparrow unterhalten. Dann müssen wir uns eben mit den alten Filmen begnügen und abwarten, wie die Fortsetzung der Piraten-Filmreihe aussehen wird.