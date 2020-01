Treue wird in einer Beziehung groß geschrieben. Doch manche schaffen es einfach nicht, nur mit einer Person zusammen zu sein. Anders ist das bei diesen drei Sternzeichen. Denn sie sind am treuesten.

Vertrauen ist für sie das Wichtigste in einer Beziehung.

Steinbock

Der Steinbock zählst definitiv zu den treuesten Sternzeichen. Sobald sie jemanden gefunden haben, den sie wirklich lieben, dann gibt es keinen anderen Menschen mehr. Seinen Partner zu verletzten, kommt dem Steinbock absolut nicht in den Sinn. Denn er will die Beziehung auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Umgekehrt erwartet er von seinem Partner natürlich genau dasselbe. Wer dem Steinbock untreu ist, der ist bei ihm unten durch.

Krebs

Krebse sind sehr emotionale Menschen. Schon eine Kleinigkeit verletzt ihn und wirft ihn ziemlich leicht aus der Bahn. Deshalb ist es diesem Sternzeichen umso wichtiger seinem Partner treu zu sein. Er braucht Beständigkeit und viel Halt in seinem Leben. Und das verlangt er natürlich auch von seinem Gegenüber. Weil Treue für den Krebs selbst einen so hohen Stellenwert hat, neigt er deswegen aber auch zu Eifersucht. In einer Beziehung mit einem Krebs, kannst du aber ganz sicher vertrauen.

Jungfrau

Die Jungfrau zählt ebenfalls zu den treuesten Sternzeichen. Sie würde alles für ihren Partner tun – und da stehen Vertrauen und Treue natürlich an oberster Stelle. In einer Partnerschaft ist die Jungfrau stets für den anderen da und man kann sich zu hundert Prozent auf sie verlassen. Wer das Vertrauen der Jungfrau missbraucht, der sollte sich in Acht nehmen. Denn sie verzeiht nur sehr schwer. Mit diesem Sternzeichen sollte man es sich definitiv nicht verscherzen.