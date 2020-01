Ganz still und heimlich sind Cameron Diaz und Musik Benji Madden Eltern geworden. Ihre Schwangerschaft hielt die 47-Jährige monatelang geheim.

Via Instagram verkündete sie nun die Baby-News.

Cameron Diaz verheimlichte Schwangerschaft

“Wir sind so glücklich und gesegnet im neuen Jahr die Geburt unserer Tochter Raddix Madden zu verkünden”, schreiben Cameron und Benji auf ihren Instagram-Profilen. Niemand hatte zuvor etwas von der Schwangerschaft mitbekommen. Ihren Babybauch versteckte die Schauspielerin nämlich vor der Öffentlichkeit. “Sie hat sofort unser Herz erobert und unsere Familie komplett gemacht”, so die 47-Jährige. Gleichzeitig teilen die Schauspielerin und der Good Charlotte-Gitarrist ihren Fans aber auch mit, dass sie keine Fotos von ihrer Tochter posten werden, um ihre Privatsphäre zu schützen. Sie würde ihren Fans aber versichern, dass ihre Tochter “total süß” sei, so Diaz.

Diaz und Benji Madden endlich Eltern

Schauspielerin Cameron Diaz und Musiker Benji Madden sind seit 2015 verheiratet. Immer wieder kamen seither Gerüchte auf, die Schauspielerin sei schwanger. Denn der Kinderwunsch war schon länger da. Nun ist die 47-Jährige endlich Mama geworden. Doch ihre Schwangerschaft hielt sie die ganze Zeit über geheim. 2019 zog sich Diaz ziemlich aus der Öffentlichkeit zurück. So konnte sie ihren Babybauch gut verstecken. Wir wünschen den frisch gebackenen Eltern jedenfalls alles Gute!