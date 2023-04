It’s Coachella-Season! Stars und Influencer feiern im US-Bundesstaat Kalifornien gerade wieder, was das Zeug hält. Und sind dabei natürlich top gestylt! Denn wo passen die Mottos „mehr ist mehr“ und „auffallen um jeden Preis“ besser, als bei dem beliebten Festival im Golden State.

Wir zeigen euch unsere drei favorite Coachella-Looks – und wie ihr sie nachstylen könnt!

Coachella-Looks: Mit diesen Outfits starten wir in die Festival-Season

Endlich wieder tanzen, feiern und das Leben genießen! Nichts versprüht positivere Vibes, als ein cooles Festival – und bevor wir ewig warten, bis es endlich wieder zum nächsten Konzert geht, bringen wir uns einfach mit den coolsten Looks vom Coachella in Tanzstimmung. Wir haben unsere Favoriten für euch nachgestylt – here we go:

1. Spiritual Vibes

Was auf einem Festival wie dem Coachella natürlich nicht fehlen darf: spirituelle Vibes! Das hat sich Influencerin Toni aka Mutausbrüche nicht zweimal sagen lassen und die Mood auch gleich in ihrem Coachella-Look manifestiert. Sie setzt auf schlichte Basics und sorgt mit ihrem coolen Print-Top mit Sternen, Planeten & Co für einen absoluten Hingucker! Da bekommen wir gleich Lust auf eine Runde Festival-Party!

So könnt ihr Tonis Coachella-Look nachstylen:

Wir drehen den Spieß in unserer Version von Tonis Look einfach um und greifen zum gemusterten Mesh-Rock mit Sternen-Print von H&M. Dazu kombinieren wir ein schlichtes Bikini-Top und gehen mit Accessoires all in! Coole Biker-Boots, cute Clutch mit Muster und Sternen-Schmuck wohin das Auge reicht – ready for Festival-Season!

2. All Denim

Denim im All-Over-Look steht in diesem Jahr ganz oben auf unserer Style-Liste. Kein Wunder also, dass sich dieser Trend auch in der Festival-Season durchsetzt. Das zeigt uns auch Style-Ikone und Influencern Karin Teigl aka Constantly K, die am Coachella gerade alle Modegeschütze auffährt und uns mit diesem Look jede Menge California-Vibes nach Österreich schickt.

So könnt ihr Karins Coachella-Look nachstylen:

Wer Influencerin Constantly K kennt, der weiß, dass sie in Sachen Styling gerne mal overboard geht und es liebt, wilde Looks zu kreieren und sich nicht vor Colorblocking oder Mix & Match scheut. Drum machen wir ihr es nach und holen uns Style-Inspo von der Fashion-Queen. Für unseren Denim-Coachella-Look haben wir diese coole Jeans-Kombi aus Rock und Jacke von Marc O’Polo Denim entdeckt, mit der ihr bei eurem nächsten Festival-Besuch garantiert alle Blicke auf euch ziehen werdet. Kombiniert mit coolem Jeans-Top, lässigen Cowboy-Boots, Hut und stylischer Bauchtasche lässt es sich so richtig abshaken!

3. Hot Cowgirl

Cowboy-Hüte und Boots gehören zu Festivals genauso fix dazu, wie die Musik! Und das zeigen uns auch Influencer Marie und Jake von mariefeandjakesnow bei ihrem heurigen Coachella-Besuch. Vor allem Maries Look hat es uns so richtig angetan – hotter kann ein Cowgirl wohl wirklich nicht aussehen! Sie trägt ein ziemlich heißes Mesh-Kleid mit Corsagen-Top und versprüht mit ihrem besten Accessoire, einem fetten Grinser im Gesicht, so richtig good Festival-Vibes!

So könnt ihr Maries Coachella-Look nachstylen:

Wir haben unseren eigenen Look inspired by Marie kreiert und dieses coole Bustier-Top von H&M gefunden. Passend dazu ein Wickelrock von Nakd mit rotem Print. Für den Cowboy-Look mit Hut, Boots und Fransen-Tasche kombinieren – und schon reiten wir unserem nächsten Festival-Abenteuer entgegen!