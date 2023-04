Auf TikTok kursiert derzeit ein sehr aufsehenerregender Heiratsantrag. Denn um seiner großen Liebe die eine Frage zu stellen, inszenierte ein Mann erstmal die Entführung seiner Freundin und ließ sie einen absoluten Horror durchleben.

Das Video geht derzeit viral.

Mann inszeniert Entführung für Heiratsantrag

Wie stellt ihr euch den perfekten Antrag vor? Ganz romantisch nur zu zweit oder doch lieber groß und extravagant? Wer online nach Tipps und Tricks für den perfekten Antrag sucht, stößt schnell auf ein paar ausgefallene Ideen und Inspirationen. So kurios wie der Antrag von Adam sind aber wohl die wenigsten.

Denn der junge Mann wollte offenbar nicht die gängigen Klischees eines Antrages bedienen. Ihr wisst schon, die ausgestreuten Rosenblätter, das Streichquartett, die romantische Szene am Strand. Nein, davon wollte er nichts wissen. Stattdessen wollte Adam den Antrag im Libanon nicht nur unvergesslich machen, sondern auch ziemlich kontrovers. Denn für seine Angebetete Vanessa wird der Tag zuerst zum absoluten Albtraum.

Adam inszeniert nämlich eine Entführung, um seine Freundin zu überraschen. Richtig gelesen; eine Entführung. Als Vanessa mit ihren Freundinnen und Adams Schwester im Auto sitzt, nähert sich nämlich plötzlich eine Gruppe bewaffneter Männer, die die Autotüren öffnet. Adams Schwester Thalia filmt die Situation mit, in der Vanessa vollkommen überfordert und sichtlich verängstigt nach einigen Diskussionen mit den Männern mitgeht und in das Auto steigt. Zuvor versucht sie noch, mit den Männern zu verhandeln und bittet verzweifelt darum, dass man sie und ihre Freundinnen in Ruhe lässt. Immer wieder hört man auch eine Stimme, die darauf drängt, die Polizei zu rufen.

Ausgefallener Heiratsantrag – Frau sagt „Ja“

Vanessa steigt also in das Auto, bekommt die Augen verbunden und wird an einen anderen Ort gefahren. Worum genau es geht, weiß sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Stattdessen sitzt sie mit fremden Männern in einem Auto und fürchtet vermutlich um ihr Leben. Als die Gruppe sie dann aus dem Auto zieht, sieht man, wie Vanessa sichtlich verängstigt mitgeht und immer wieder seufzt. Bis ihr dann die Augenbinde abgenommen wird und ihr Lebensgefährte Adam mit einem großen Blumenstrauß vor ihr steht.

Bevor Vanessa überhaupt realisieren kann, was hier gerade passiert, fängt auch schon die Band an, Musik zu spielen und Adam geht auf die Knie. Tränenüberströmt willigt Vanessa ein und das Video hat ein Happy End. Zumindest für den Moment.

Kritik online

Denn nachdem Adams Schwester das Video von dem Antrag online gestellt hat, sorgt dieser „kontroverseste Antrag aller Zeiten“ für heftige Diskussionen. Viele finden die Aktion nämlich einfach nur geschmacklos. Es sei extrem traumatisierend für Vanessa, betonen einige in den Kommentaren und stellen eines klar: sie hätten auf diesen Antrag definitiv nicht mit „Ja“ geantwortet. „Wie kann man nur glauben, dass das eine gute Idee ist“, fragt sich ein User in den Kommentaren.

Dass Vanessa für einen Heiratsantrag so viel überstehen musste und sichtlich geschockt und verängstigt war, finden viele online einfach nicht in Ordnung. „Sie weint nicht, weil er ihr einen Antrag macht. Sie weint, weil ihr Leben vor ihren Augen vorbeigezogen ist und sie dachte, sie sei tot“, kritisiert etwa ein Nutzer unter dem Video.

Doch für das Paar war es trotz dem anfänglichen Schock wohl dennoch ein idealer Antrag. Gegenüber „Daily Mail Australia“ betont Adams Schwester nämlich, dass diese Art von kontroversem Heiratsantrag zu den beiden passe. „Sie spielen sich immer gegenseitig Streiche, also ist es einfach ihre Beziehung“, erklärt die Schwester der Nachrichtenseite.