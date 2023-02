Good News für alle Fans des Netflix-Hits „Sex/Life“. Endlich ist das Startdatum von Staffel zwei der heißen Serie bekannt. Aber Netflix hat noch ein weiteres Schmankerl parat: und zwar den ersten Trailer zur neuen Season.

Und fest steht schon jetzt: es wird mindestens genauso heiß hergehen, wie in Staffel eins.

„Sex/Life“: Das ist der erste Trailer zu Staffel 2

Im Sommer 2021 war „Sex/Life“ DAS Gesprächsthema! Weltweit hielt sich der Serien-Hit mehrere Wochen in den Netflix-Top-10. Kein Wunder: Immerhin hat uns die Serie alles gegeben, was wir lieben! Eine romantische Story, heiße Sex-Szenen und einen noch viel heißeren Cast. Umso toller die Nachricht, dass es auch eine zweite Staffel der Erfolgsserie geben wird. Lange mussten wir uns gedulden, doch jetzt gibt es endlich neue News von der „Sex/Life“-Front: Der erste offizielle Trailer zu Staffel zwei ist da. Und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten …

Aber Netflix hat noch mehr positive News für uns parat. Denn endlich steht fest, wann eine der erfolgreichsten Dreiecks-Beziehungen der Streaming-Plattform zurückkommt. „Sex/Life“ Staffel zwei startet bereits am 2. März 2023 auf Netflix. In etwa einem Monat erfahren wir dann endlich, wie es nach dem dramatischen Cliffhanger im Finale der ersten Staffel weitergeht.

Wie wird es in „Sex/Life“ Staffel 2 weitergehen?

Zur Erinnerung: Billie (Sarah Shahi) tauchte in der letzten Szene direkt im Loft von Brad (Adam Demos) auf. Sie konnte offenbar dem Abenteuer und dem Verlangen nach ihm nicht mehr widerstehen. Und das, nachdem sie sich eigentlich für ihren Ehemann Cooper (Mike Vogel) und ihre Familie entschieden hat. Drama ist da vorprogrammiert!

Natürlich sind wir jetzt schon alle gespannt, wie es in Staffel zwei weitergehen wird. Wie der Teaser verrät, dürften die neuen Episoden tatsächlich am Ende der ersten Season anknüpfen. So können wir in Staffel zwei von „Sex/Life“ einen spannenden Showdown zwischen Brad und Cooper erwarten. Die Ehefrau und Mutter warnt in dem Trailer zumindest davor, dass sie ein gefährliches Terrain betreten wird. Doch auch Ehemann Cooper scheint mit dem Feuer zu spielen. Die Sneak-Peek deutet nämlich an, dass Cooper bei Francesca (Li Jun Li) schwach werden könnte. Aber welche Folgen hätte das für die Kinder? Akzeptiert Cooper vielleicht sogar die Affäre seiner Frau? Einigen sie sich womöglich auf eine offene Ehe? Und wie geht es mit Cooper und Francesca weiter? In weniger als vier Wochen bekommen wir endlich Antworten zum heißesten Love-Triangle, das Netflix zu bieten hat.

Bis dahin könnt ihr den ganzen Cast der zweiten Staffel hier schon mal genauer unter die Lupe nehmen.