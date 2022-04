Was ist nur mit Madonna los? Die ehemalige Popqueen schockt ihre Fans nun mit einem äuerst bizarren Clip auf TikTok. Vor allem ihr verändertes Aussehen macht vielen Usern Sorgen.

In dem Video ist die Sängerin kaum wieder zu erkennen.

Madonna ist in neuem TikTok-Clip kaum wiederzuerkennen

Dass sich Celebritys auch gerne mal beim Beauty-Doc nachhelfen lassen, ist kein großes Geheimnis. So dürfte es nun auch Madonna gelungen sein, je nach Tagesverfassung und Lichtverhältnisse fast jünger, als ihre 25-jährige Tochter Lourdes zu wirken. Nun schockt die 63-Jährige ihre Fans allerdings mit einem neuen TikTok-Video. Wie in Trance wirkt die Sängerin, deren Gesicht angeschwollen und die Augen rot aussehen. Ein Filter verstärkt den skurrilen Look noch.

Get your kids off TikTok. Do it now! pic.twitter.com/mHK8mKEQxj — Ahmed al-Tunis (@altunisahmed) April 3, 2022

In dem Clip wippt Madonna hin und her. Im Hintergrund läuft ihr Mega-Hit „Frozen“ – und so sieht ihr Gesicht tatsächlich aus. Dass die Popqueen in dem Clip keinen BH trägt ist dabei wohl noch das Authentischste an ihr. Ihre Lippen sind extrem aufgequollen, ihre Wangenknochen stechen heraus und ihre blondierten Haare sind in vier Zöpfe geflochten – surrealer und künstlicher geht fast nicht. Und das sehen auch ihre Follower so.

Fans sind geschockt

Ob hinter den ganzen Modifikationen tatsächlich Madonna steckt? Fans sind sich da nicht ganz sicher. So kommentiert ein User: „Wer soll das sein? Madonna ganz sicher nicht!“. Eine TikTokerin kommentiert außerdem: „Schon traurig, was das Showbusiness aus einem macht“. Dass die Kommentare nicht positiv ausfallen ist kein Wunder, aber einige Fans zeigen sich tatsächlich geschockt von ihrem Look. „Echt gruselig, fast wie ein Alien“ oder „Komm mir nicht zu nah!“, lauten einige der Reaktionen.

Viele User zeigen sich aber regelrecht besorgt um das Aussehen der Musik-Ikone. „Geht es ihr gut?“, fragt sich ein Fan. „Welche Drogen hat die denn genommen? Sie soll sich Hilfe holen“, so ein anderer Nutzer.

Zu viel Aufmerksamkeit?

Madonna hingegen scheinen die negativen Kommentare nicht wirklich zu stören. Kurz darauf postete sie nämlich ein weiteres Video, in dem sie einen neuen, leuchtenden Filter ausprobiert – ähnlich bizarr, ähnlich künstlich. Und wieder hagelt es negative Kommentare.

Eins ist jedenfalls klar: Madonna liebt es, anzuecken. Dass das Video und ihr veränderter Look also viele Reaktionen auslösen könnte, dürfte einem Weltstar wie Madonna durchaus bewusst gewesen sein. Oder etwa doch nicht? Vor wenigen Stunden hat Madonna den „Frozen“-Clip nun wieder gelöscht.

Wie findet ihr Madonnas neuen Look? Echt gruselig. Sie hat es mit Filler und Filter eindeutig übertrieben! Kann man machen. In dem Alter würde ich mich auch wieder jung zaubern.

Quiz Maker – powered by Riddle