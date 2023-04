Ein Date steht an und genau dann zickt deine Haut rum? Oder du hast einen wichtigen Termin? Wie nervig! Wir alle kennen das Problem.

Mit unseren 5 Tipps passiert dir so etwas nicht nochmal.

Stay hydrated

Rund zwei bis drei Liter Wasser sollte ein Erwachsener täglich trinken. Nur so kann der Körper einwandfrei funktionieren! Das gilt auch für schöne Haut. Die Hautzellen werden so mit ausreichend Flüssigkeit versorgt, wodurch diese besser durchblutet werden. Auch Stars wie Schauspielerin Gwyneth Paltrow trinken zumindest zu jeder Mahlzeit ein großes Glas Wasser und man sieht es ihrer Haut auch ungeschminkt an!

Richtige Pflege

Wer kennt es nicht? Auch mit Mitte 20 können sich unangenehme Hautunreinheiten auf unserem Gesicht ausbreiten, obwohl die Teenie-Zeiten längst vorbei sind. Zum Glück können wir mit der richtigen Pflege dagegen ankämpfen. Die neuen NIVEA DERMA Skin Clear Produkte mit Salicylsäure und Niacinamid haben unsere missCOMMUNITY in unserem Test richtig überzeugt. Zwei Wochen lang haben 102 Tester:innen die Pflegeserie unter die Lupe genommen und sind sich einig: Rund 78 Prozent der Befragten konnten eine Verbesserung ihres Hautbildes erkennen. Das ist noch nicht alles! 87 Prozent der Tester:innen werden die NIVEA DERMA Skin Clear Produkte auf alle Fälle weiterverwenden. Und 86 Prozent der Befragten werden die Pflegeserie definitiv weiterempfehlen. Also wenn das kein Grund ist, um sich gleich die neuen NIVEA Produkte nach Hause zu holen.

Bild: NIVEA

Genügend Schlaf

Es klingt so simpel, dabei ist ein gesunder Schlaf das A und O für jegliche Beauty-Wehwehchen! Hauteigene Stoffwechselprozesse werden im Schlaf angekurbelt, wodurch die Haut besser durchblutet und mit Sauerstoff versorgt wird. Die Kollagenbildung wird durch die Ausschüttung von Wachstumshormonen hochgefahren. Eine gesunde Schlaf-Routine von rund acht Stunden ist also ein MUSS für schöne Haut. In diesem Sinne: Gute Nacht! Doch bitte nicht das Abschminken vor dem zu Bett gehen vergessen. 😉 Influencerin Sarah Harrison macht es uns vor.

Tschüss Zucker

Ein Tipp, der dir sicher nicht neu ist! Jedoch: Insbesondere ein hoher Zuckerkonsum lässt die Haut schneller altern. Sie wird schneller unrein, entzündet sich und es können sich Pickel entwickeln. Unangenehm und oft auch schmerzhaft. Das muss nicht sein! Viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und gute pflanzliche Öle unterstützen die Haut von Innen und sagen Pickle den Kampf an. Auch bei Schauspielerin Jessica Alba darf es bei besonderen Anlässen mal etwas Süßes sein, jedoch hält sich ihr Zuckerkonsum in Maßen.

Finger weg!

Richtig gelesen: Wer sich permanent auf die Gesichtshaut fasst, begünstigt, dass Bakterien auf die Haut kommen und somit unreine Haut. Auch Haarsträhnen oder ein Pony über der Stirn haben denselben Effekt. Deshalb: Finger weg, vor allem von Pickel! Ein kleiner Trost: Auch Promis wie Model Leni Klum haben ab und an mit Pickel und Hautunreinheiten zu kämpfen… Wir bleiben wohl alle nicht verschont!