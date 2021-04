Keine Freiheiten mehr, Verpflichtungen oder ständige Streitereien – das sind nur einige der Gründe, warum manche Menschen Angst vor Beziehungen haben und sich deshalb nur ungern an jemanden binden.

Vor allem diese vier Sternzeichen tun sich extrem schwer damit, sich zu öffnen und Gefühle zuzulassen. Einerseits, weil sie ihre Freiheiten nicht aufgeben wollen und andererseits, weil sie Angst davor haben, verletzt zu werden.

Stier

Eigentlich liebt der Stier kuschlige Abende auf der Couch und wünscht sich nichts sehnlicher als einen Partner, dem er vollkommen vertrauen kann. Aber seine Angst, dass er am Ende mit gebrochenem Herzen zurückgelassen werden könnten, ist einfach zu groß, als dass er den Schritt wagt und für die Liebe offen ist. Deswegen sind Beziehungen für ihn ein ziemlich kontroverses Thema.

Schütze

Der Schütze liebt seine Freiheit und die will er auf keinen Fall aufgeben. In seinen Augen schränken Beziehungen ein und hindern einem daran, sein Leben so zu leben, wie man will. Dass eine Partnerschaft aber auch etwas Erfüllendes sein kann, daran denkt dieses Sternzeichen gar nicht. Er steht festen Bindungen ziemlich skeptisch gegenüber und lässt nur selten zu, dass ihm jemand den Boden unter den Füßen wegzieht. Das schaffen tatsächlich nur wenige. Wenn es dann doch mal funkt, ist aber auch der Schütze bereit, sich zu öffnen und Gefühle zuzulassen.

Jungfrau

Die Jungfrau hat gerne alles im Griff und überlässt nichts dem Zufall. In der Liebe kann sie sich deshalb nur sehr schwer fallen und alles auf sich zukommen lassen. Deswegen steht sie Beziehungen skeptisch gegenüber. Sie hat Angst, dass ihr Herz in tausend Teile zerbrechen könnte, wenn sie es nur einmal öffnet. Sie geht es lieber langsam an und tastet sich ganz vorsichtig an die Sache ran.

Fische

Fische sind von Natur aus extrem emotional und sensibel. Mit Krisensituationen kommen sie nur schwer zurecht und von einer gescheiterten Beziehung erholen sie sich nur sehr langsam. Ihre Angst, erneut enttäuscht zu werden und den Schmerz noch einmal durchstehen zu müssen, hindert sie daran, sich wieder neu zu verlieben.