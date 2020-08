In einer Beziehung gibt es Höhen und Tiefen. Ab und zu kann dann schon einmal gestritten werden. Aber manche Sternzeichen suchen in einer Beziehung einfach immer Streit.

Diese drei Sternzeichen streiten häufig in einer Beziehung.

Waage

Die Waage ist nicht auf den Mund gefallen. Sobald sie etwas stört, sagt sie das auch. Das kann sehr oft zu Konflikten führen, vor allem in einer Beziehung. Denn dieses Sternzeichen nimmt sich kein Blatt vor den Mund und sagt einem Dinge sofort direkt ins Gesicht – egal ob dadurch die Gefühle des anderen verletzt werden oder nicht. Empathie zählt nämlich leider nicht unbedingt zu den Stärken der Waage.

Löwe

Der Löwe ist sehr mitteilungsbedürftig. Er steht gerne im Mittelpunkt und liebt es, von anderen bewundert zu werden. Diese oberflächliche Art führt in einer Beziehung oft zu Konflikten. Er kann es gar nicht leiden, wenn er einmal nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt und versucht sich deshalb immer selbst ins Zentrum zu stellen. Wenn das dem Löwen nicht gelingt, wird er sehr schnell aufbrausend und hat keine Scheu davor einen Streit anzufangen. Und deshalb zettelt er in Beziehungen schneller mal Streit an.

Stier

Auch dieses Sternzeichen sucht in Beziehungen häufig Streit. Denn der Stier ist besonders stur. Er gibt nicht gern nach und in Partnerschaften ist Streit deshalb häufig vorprogrammiert. Und irgendwie liebt er es auch zu streiten und seine Grenzen auszutesten. Besonders dramatisch kann es werden, wenn zwei Stiere zusammen sind. Diese Beziehungen sind meistens mit langen und emotionalen Gesprächen verbunden und können auf Dauer ziemlich viel Energie rauben.