Hilary Duff ist nicht mehr wiederzuerkennen. Denn wie ihr neuestes Instagram-Bild beweist, hat sich die Schauspielerin für eine komplette Typ-Veränderung entschieden.

Fans kennen die 32-Jährige eigentlich nur mit blonder Wallemähne. Doch diese hat sie nun gegen einen türkisfarbenen Bob eingetauscht.

Haar-Experimente: Hilary Duff färbt sich türkisfarbene Mähne

Um sich die Zeit in der Quarantäne ein wenig zu vertreiben, ist ein neuer Look die perfekte Lösung. Das dachte sich vermutlich auch Hilary Duff und wagte sich an ein großes Makeover. Die Schauspielerin experimentierte in der Vergangenheit schon des Öfteren mit ihren Haaren und färbte sich ihre Mähne in den verschiedensten Farben. Nun überraschte sie ihre Fans erneut mit einer absoluten Typ-Veränderung. Via Instagram teilte sie ihre neue Frisur mit ihren Followern. Darauf ist die 32-Jährige mit türkisfarbenen Bob zu sehen. Und ihr Haar-Experiment kommentierte sie mit einem schultzerzuckenden Emoji.

Neuer Look: Ihre Fans sind begeistert

Bei ihren Fans scheint die neue Haarpracht sehr gut anzukommen. “So sehen Träume aus”, lautete etwa ein Kommentar. Neben zahlreichen Komplimenten erinnert der türkisfarbene Schopf viele ihrer Anhänger aber auch an ihr Musikvideo zum Song “Sparks”. Denn in dem Clip trägt Duff eine blaue Mähne, die ihrem neuen Look sehr ähnlich sieht. Neben ihren Fans kommentierten auch einige prominente Freunde der Schauspielerin ihre neue Frisur. So postete etwa ihre “Younger”-Co-Darstellerin Molly Bernard jede Menge freudiger Emojis unter das Selfie ihrer Kollegin.