11.544 Fälle an Coronavirus-Infizierten gibt es mittlerweile in Österreich. 245 Menschen liegen auf der Intensivstation. Weltweit gibt es über eine Million Infektionen.

In Österreich sind zudem 2.022 Menschen, die an COVID-19 erkrankt waren, wieder genesen. (Stand: 3. April, 09:30 Uhr)

11.544 Coronavirus-Fälle in Österreich

Insgesamt zählt das Gesundheitsministerium mittlerweile 11.544 bestätigte Fälle von Coronavirus-Infizierten in Österreich. (Stand: 04. April, 09:00) Zudem liegen 245 Menschen auf der Intensivstation. Offiziell sind aber bisher 2.022 Menschen nach einer Erkrankung wieder gesund. Die meisten Fälle an Infizierten gibt es übrigens weiterhin in Tirol (2.643). Danach kommen Oberösterreich (1.869), Niederösterreich (1.835), Wien (1.678), Steiermark (1.226), Salzburg (1.058), Vorarlberg (718), Kärnten (307) und das Burgenland (210).

Weltweit gibt es zudem über eine Million Infizierte. Insgesamt 226.669 Menschen haben sich von COVID-19 wieder erholt.

Sebastian Kurz macht Hoffnung auf Ende des Notbetriebs

Bundeskanzler Sebastian Kurz machte zudem am 3. April während einer Rede im Parlament Hoffnung auf ein baldiges Ende des in Österreich vorherrschenden Notbtriebs. So werde die Regierung “alles tun, damit wir schnell wieder aus dieser Krise herauskommen”.

In den nächsten Tagen möchte man die Zahlen daher ganz besonders genau beobachten. Am Sonntag soll dann eine Entscheidung getroffen werden. Allerdings betonte Sebastian Kurz auch: “Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird notwendig sein, hier sehr behutsam und Schrittweise vorzugehen”.