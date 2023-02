Mit der „Magic Mike“-Reihe sorgt Regisseur Steven Soderbergh für die wohl heißesten Filme, die das Kino derzeit zu bieten hat. Doch bei dem finalen dritten Teil „Magic Mike’s Last Dance“ soll es ziemlich züchtig zugehen. Denn der Regisseur betont: Nacktszenen wird es nicht geben.

Für Soderbergh geht es in den Stripperfilmen nämlich nicht um Sex.

Finaler „Magic Mike“-Teil soll „Super Bowl des Strippens“ sein

Wenn ihr an „Magic Mike“ denkt, was kommt euch dann als erstes in den Sinn? Vielleicht die Melodie von Ginuwines „Pony“ oder doch ein paar konkrete Szenen, in denen Channing Tatum mit seiner Tanzcrew die Hüllen fallen lässt? Egal, womit ihr sie assoziiert: Die Filmreihe rund um den Stripper Mike, der die Schattenseiten des Stripperlebens entdeckt, wurde in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Filmhighlight für Fans.

Durch die große Fanbase wurde der Film aus dem Jahr 2012 nicht nur durch internationale Liveshows erweitert, sondern bekommt auch bald seinen dritten Kinofilm. In Interviews zu dem dritten und finalen Teil, der hierzulande am 9. Februar in den Kinos startet, teaste Hauptdarsteller Channing Tatum einen „Super Bowl des Strippens“ der das Publikum erwarte.

„Es gibt nicht einmal einen Tanga“

Doch eben dieser „Super Bowl“ wird wohl alles außer freizügig. Denn wie der Regisseur des dritten Teils – Steven Soderbergh – jetzt in einem Interview mit dem „Rolling Stone“ verrät, wird der finale dritte Teil gänzlich ohne Nacktszenen auskommen. Für Fans der ersten zwei Filme wird das zwar keine Überraschung sein, denn schon in den ersten Teilen waren Oben-Ohne-Shots das höchste der Gefühle. Dennoch erklärt Soderbergh in dem Interview die Entscheidung. „Für mich geht es um sexy. Es geht nicht um Sex an sich und darum, ob der Film explizit ist“, stellt der Regisseur klar.

Deshalb gibt es in „Magic Mike’s Last Dance“ auch absolut keine Nacktheit. „Es gibt nicht einmal einen Tanga“, betont er in dem Interview. „Und doch war es unser Wunsch, einen sexy Film zu machen. Was sexy ist, ist Intimität und echte Gefühle. Etwas, das sich lebendig und elektrisch anfühlt und das Potenzial für Verletzlichkeit hat. Das kann sexy sein.“

Es wird also ziemlich emotional im finalen dritten Teil! Aber keine Sorge, nur weil es keinen Tanga gibt, heißt das noch lange nicht, dass es nicht aufregend wird. Denn die ersten Teaser und Trailer zum finalen dritten Teil verraten jetzt schon: es wird heiß. Denn aus der kleinen Strip-Show in Miami wird eine XXL-Produktion in London, die Mike gemeinsam mit seiner neuen Liebe (gespielt von Salma Hayek) zusammenstellt. Inklusive Lapdance, aufwendigen Choreographien und heißen Küssen.