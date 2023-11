Mit ihrer Teilnahme an der britischen Version des Dschungelcamps hat Jamie Lynn Spears bereits für einige Schlagzeilen gesorgt. Denn sie sprach in der TV-Sendung ganz offen über das Verhältnis zu ihrer Schwester, Britney Spears. Doch bevor es dazu kam, dass die 32-Jährige noch mehr über ihre Vergangenheit mit der berühmten Sängerin erzählt, musste sie das Camp jetzt ganz plötzlich verlassen.

Grund dafür ist laut dem britischen Fernsehsender die Gesundheit der Schauspielerin.

Jamie Lynn Spears: Plötzliches Aus beim Dschungelcamp

Sie war DIE Überraschungsteilnehmerin der diesjährigen Staffel „I’m a Celebrity…Get Me Out Of Here!“, alias der britischen Version des Dschungelcamps. Während ihrer Zeit im australischen Dschungel hat die 32-Jährige einige Details aus ihrer Vergangenheit erzählt und damit für hohe Einschaltquoten gesorgt. Denn alle wollten wissen: Wie ist das Verhältnis zu Schwester Britney Spears wirklich? Mit Spannung blickten alle auf die Schauspielerin („Zoey 101“, „Süße Magnolien“).

Dann gab sie dem Fernseh-Publikum auch, was es wollte. Sie sprach offen über das Leben und die Vergangenheit mit der „Toxic“-Interpretin. Damit sorgte sie auch für die eine oder andere Schlagzeile. Damit ist jetzt allerdings Schluss. Denn Jamie musste das Dschungelcamp plötzlich verlassen.

„Sie war eine fantastische Mitbewohnerin“

Über den genauen Hintergrund des überstürzten Abgangs von Spears ist aktuell noch nichts bekannt. Der britische Fernsehsender, auf dem die Show ausgestrahlt wird, verkündete das Dschungel-Aus mit einem Posting auf Instagram. „Jamie Lynn Spears hat ‚I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here!‘ aus medizinischen Gründen verlassen“, heißt es. „Sie war eine fantastische Mitbewohnerin, die bei Prüfungen triumphiert und eine gute Bindung zu den anderen Prominenten aufgebaut hat“, so das Statement.

Dass Jamie vor dem Einzug in das australische Camp großen Respekt hatte, verriet sie in einem Interview, vor dem Start der Show. „Ich habe vor allem totale Angst“, so die 32-Jährige. Doch mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp wollte sie nicht nur sich selbst etwas beweisen, sondern der Welt auch präsentieren, wie sie in Wirklichkeit ist. Denn die öffentliche Wahrnehmung von Jamie sei laut ihr von „buchstäblich jedem Missverständnis“ geprägt gewesen.

In der kurzen Zeit, in der Jamie Teil der Sendung war, ist ihr das offenbar auch gelungen. „Was für eine Schande. Sie ist wirklich sehr gut rübergekommen“, schreibt etwa ein Fan über ihren Auszug aus dem Camp. „Sehr schade. Ich mochte sie wirklich. Hoffentlich kann sie sich jetzt etwas entspannen und ihre Kinder wiedersehen“, kommentiert eine andere Person.

„Gute große Schwester“

Im Camp sprach Jamie unter anderem über die schwierige und komplizierte Kindheit, die sie und Schwester Britney durchmachen mussten. Beide hätten die Ereignisse auf unterschiedliche Art bewältigt, so die 32-Jährige. Sie musste erst lernen, nicht mehr öffentlich über diverse Probleme und Schwierigkeiten in ihrer berühmten Familie zu sprechen.

Doch Jamie Lynn hatte hauptsächlich positive Worte über Britney über. So bezeichnete sie die 41-Jährige im Gespräch mit einem Mit-Camper als „gute große Schwester“. Dann betonte sie, dass ihre Liebe füreinander ungebrochen sei. Auch, wenn es oft zu öffentlichen Auseinandersetzungen und Differenzen komme. Das sei in Familien eben so – alle streiten sich mal, erzählte die Dschungelcamp-Teilnehmerin.