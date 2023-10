Fans und Follower:innen wissen: Britney Spears liebt es, spicy Nacktfotos von sich auf ihrem Instagram-Account zu posten. Weshalb sie das macht, verrät die Sängerin in ihren Memoiren „The Woman in Me“.

In der Vergangenheit wurde sie häufig für ihre Freizügigkeit auf Social Media kritisiert.

Britney Spears verrät, warum sie regelmäßig Nacktfotos postet

Nicht mehr lange: am 24. Oktober erscheint Britneys erste Autobiografie „The Woman in Me“. Durch das Buch erobert sich die Sängerin die narrative Kontrolle ihres Lebens zurück – und dabei lässt die 41-Jährige offenbar kein Gerücht oder Vorurteil aus ihrer Vergangenheit aus. Noch vor der offiziellen Veröffentlichung sind bereits viele brisante Enthüllungen durchgesickert. Die Sängerin berichtet in ihrem Memoiren zum Beispiel erstmals über ihren öffentlichen Nervenzusammenbruch im Jahr 2007. Aber auch ihr Vater Jamie ist Thema und auch die Beziehung zu ihrem Ex Justin Timberlake wird beleuchtet. Nun bekommen wir auch einen Einblick hinter der Intention ihres Instagram-Games.

Sagen wir so, wer Britney Spears aka River Red auf Insta folgt, bekommt durchaus ungewöhnliches Material zu sehen. Ob einen spektakulärer „Messertanz“, ein mehrdeutiges Zitat oder Clips in denen sie ihre neuesten Kleider ausführt – langweilig wird es bei Britney definitiv nicht! Eine Sache fällt aber besonders auf: die Ex-Pop-Prinzessin liebt es offenbar auch, die Hüllen fallen zu lassen. In ihren neuen Memoiren erklärt Britney jetzt den Grund für ihre exhibitionistische Seite. Tatsächlich habe der spicy Content eine ganz besondere Bedeutung für die Sängerin.

Britney erobert sich mit ihren Pics Kontrolle zurück

Unter anderem dem US-Portal TMZ liegt Britneys Buch bereits vor. Dem Bericht zufolge, schreibt der Popstar in ihrer Autobiografie: „Ich weiß, dass viele Leute nicht verstehen, warum ich es liebe, mich nackt oder in neuen Kleidern zu fotografieren.“ Sie führt weiter aus: „Wenn sie schon tausende Male von anderen Leuten fotografiert worden wären, getrieben von der Anerkennung anderer Leute, dann würden sie verstehen, wieso ich viel Freude daran habe, so zu posieren, wie ich mich sexy fühle, und mich selbst zu fotografieren.“ Sich endlich so zu zeigen, wie sie es möchte, ist für die 41-Jährige ein großer Triumph nach dem Ende ihrer Vormundschaft im Jahr 2021. Damit reagiert Britney nun auch auf die anhaltende Kritik, die sie für ihre Nudes bekommt.

Kritik von Kevin Federline und Britneys Söhnen

Nicht nur viele Instagram-User:innen finden die freizügigen Pics ein wenig too much. Wohl einer ihrer größten Kritiker: ihr Ex Kevin Federline. Der ehemalige Tänzer und Choreograf, der das Sorgerecht für die gemeinsamen Söhne besitzt, hatte Britney dafür bereits öffentlich angeprangert. Aber auch die Söhne Jayden und Sean Preston sind keine großen Fans von dem Insta-Game ihrer Mama.

Im Interview mit dem britischen Sender ITV News im Herbst 2022 sagte Jayden: „Es ist fast so, als müsste sie etwas auf Instagram posten, um etwas Aufmerksamkeit zu bekommen. Das geht seit Jahren und Jahren und Jahren so und die Chancen stehen gut, dass es nie aufhören wird. Ich hoffe aber, dass sie irgendwann aufhören wird.“ Aktuell scheint Britney aber gar nicht ans Aufhören zu denken. Sie zelebriert weiterhin ihre Freiheit und lässt sich die narrative Kontrolle ihres Lebens wohl nicht so schnell wieder nehmen!