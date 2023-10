Ja, auch dieser Fashion-Trend ist zurück: die Cordhose ist wieder in! Diesen Herbst und Winter lassen wir unsere Denim-Jeans im Kleiderschrank. Stattdessen greifen wir zu Cordhosen in den unterschiedlichsten Schnitten und Farben.

Wir zeigen euch drei coole Looks zum Nachstylen.

Fashion-Trend Cordhose: So stylt ihr den Look

Wer hätte gedacht, dass auch die Cordhose in diesem Jahr ihr Comeback feiern wird? Der für viele doch recht altmodische Stoff, der einige zudem an die Outfits ihrer Dads aus den 70ern erinnert, hat es tatsächlich auch diese Herbst/Winter-Saison wieder zurück in die Fashion-Welt geschafft. Und wir müssen gestehen: wir lieben es! Denn das Material ist nicht nur gemütlich weich, sondern hält uns im Herbst außerdem richtig warm.

Ihr seid noch unsicher, wie ihr die Cordhose am besten stylen sollt? Wir zeigen es euch!

Lässig: Cordhose & Sneaker

Wer es gerne sportlich mag, kombiniert die Cordhose mit einem schlichten T-Shirt, lässigen Sneaker und Crossbody-Bag. Wir greifen dabei am besten zu lockeren, weiten Schnitten, die den sportlichen Touch unterstreichen. Fashion-Mutige setzen dem Style im All-Over-Look noch eines drauf und tragen – wie hier – die passende Jacke dazu. Diesen Herbst darf es übrigens ruhig ein bisschen bunter werden und wir setzen auch bei Cord auf Farben abseits von Schwarz, Beige oder Grau.

Sportliche Cordhosen zum Nachshoppen:

Casual Chic: Cord & Boots

Ja, Cord geht auch casual chic! Dafür kombinieren wir die Cordhose einfach mit schicken Boots. Für diesen Look eigenen sich am besten Cordhosen, die etwas kürzer geschnitten sind. So werden die Stiefel richtig in Szene gesetzt und verpassen dem Look einen extra Hingucker. Cute Schultertasche, stylische Jacke und ein paar goldene Accessoires dazu – fertig ist der Casual-Chic-Look für den Herbst!

Cordhosen zum Nachshoppen

Elegant: Cordhose & Blazer

Cord & Elegant? Nichts leichter als das! Für den classy Look setzen wir auf schlichte Farben wie Schwarz, Beige oder Weiß. Was den Schnitt angeht, setzen wir auf die Flared-Version, die in Kombi mit schlichten Blazern noch eleganter wirkt. Hohe Boots dazu kombiniert, schlichte Accessoires und stylische Clutches oder Crossbody-Bags machen den Look perfekt!

Elegante Cordhosen zum Nachshoppen: