Die diesjährigen Oscars haben uns gleich mal einen neuen heißen Beautytrend hinterlassen. Der „Snail Bun“ ist nun der wohl angesagteste Hairstyle der Saison. Den Hype verdanken wir vor allem Cara Delevingne, die sich bei der Verleihung des begehrten Filmpreises für eine eingedrehte Version des sleeken Dutts entschied.

Wir verraten euch, wie ihr den Look ganz einfach selbst kreieren könnt.

Snail Bun: Deshalb lieben wir diesen Frisurentrend

Die diesjährige Oscar-Verleihung ging erst vor wenigen Tage über die Bühne. Dabei standen natürlich die Gewinner:innen des begehrten Filmpreises im Fokus. Neben all den berührenden Dankesreden und emotionalen Momenten sorgten aber auch die umwerfenden Looks der Stars für Aufsehen – zumindest bei all den Beauty- und Fashion-Addicts da draußen! Was die Frisuren der Stars angeht, lief alles wie geschmiert, kann man sagen. Denn überdurchschnittlich viele Celebrities liefen mit einem ultra sleeken Dutt am Hinterkopf über den beigen Teppich. DER Hairstyle-Trend für diesen Frühling und Sommer ist damit wohl endgültig besiegelt.

Ein Sleek-Look ist uns hier aber ganz besonders ins Auge gesprungen. Und zwar der von Model und Schauspielerin Cara Delevingne. Sie entschied sich nämlich für ein Upgrade des klassischen „Slicked-back“ Dutts. Der Snail Bun ist sozusagen einfach die eingedrehte Version davon. Das beste: die Frsiur ist für absolut jeden Anlass geeignet. Denn die Frisur sieht nicht nur im Alltag extrem cool aus, sondern überzeugt auch bei schicken Events.

Bild: Arturo Holmes/Getty Images

So kreiert ihr Caras Oscar-Frisur

Doch die Frisur sieht nicht nur elegant aus und wertet sofort jedes Basic-Outfit auf, der Hairstyle ist obendrein auch ziemlich einfach nach zu stylen. Einzige Voraussetzung: Eure Haare sollten mindestens Schulterlänge haben. Und so geht’s:

Kämmt zuallererst die Haare gut durch und zieht dann einen Scheitel. Ihr könnt euch für einen sauberen Mittelscheitel entscheiden oder aber ihr wählt, wie Cara Delevingne, einen tiefen Seitenscheitel. Nehmt dann eine etwa erbsengroße Menge Gel in die Hand und verteilt es in euren Haaren, vor allem in den oberen Partien und am Ansatz. Bindet die Haare zu einem strengen, tiefen Pferdeschwanz zusammen. Danach wird das gesamte Haar (oder auch nur einzelne Strähnen) eingedreht. Dann den Strang (oder eben die Strähnen) um das Haargummi vom Pferdeschwanz legen und mit mehreren Haarnadeln befestigen. Am Ende sollte der Dutt aussehen wie, ihr könnt es euch schon denken, eine Schnecke!

Wer die Frisur gerne nicht ganz so sleek mag, kann einfach weniger Haargel verwenden und den Dutt nicht ganz so streng binden. Besonders casual wirkt der Snail Bun übrigens, wenn ihr zwei dünne Strähnchen am Oberkopf auslasst. Viel Spaß beim Nachstylen.