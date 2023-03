Another day, another tiktok hype: Immer mehr Influencer:innen gönnen sich unter der Dusche jetzt eine leckere, saftige Orange. Wieso? Der Trend soll angeblich Körper und Seele guttun!

Wir verraten euch, was genau es mit dem Orangen-Hype auf sich hat.

Warum immer mehr Leute Orangen unter der Dusche essen

Wir können gar nicht sagen, über wie viele teils sehr skurrile TikTok-Trends wir hier schon berichtet haben. Gefühlt bekommen wir jede Woche einen neuen Hype serviert. Apropos serviert: der neueste Schrei wird kulinarisch! Denn wer sich gerne auf der Video-Plattform herumtreibt, dem dürfte nicht entgangen sein, dass viele TikToker:innen eine Art Obsession mit Orangen entwickelt haben. Oder wie sonst lässt es sich erklären, dass immer mehr User:innen das saftige Früchtchen sogar unter der Dusche verzehren? Was im ersten Moment nach einer ziemlich sinnlosen Challenge klingt, soll aber einer „lebensverändernde Erfahrung“ gleichen. Denn tatsächlich handelt es sich dabei um eine Art Wellnessbehandlung.

Der Hashtag #showerorange verzeichnet allein auf TikTok über 11 Mio. Aufrufe. Ganz neu ist der Trend allerdings nicht. Bereits vor einigen Jahren kamen Social-Media-User:innen auf die Idee, Zitrusfrüchte unter der Dusche zu essen. Neu entfacht ist der Hype im Jahr 2023 unter anderem durch TikTok-User:innen wie @lifewjan. Ihr Clip ging Anfang des Jahres viral, seitdem scheinen immer mehr Influencer:innen auf den Zug aufzuspringen. Klar, Orangen sind mega lecker und gesund. Aber was genau hat es mit dem Hype nun auf sich?

Duft der Orange wirkt belebend und motivierend

Ihr seid neugierig und fragt euch, wieso ihr die Orange ausgerechnet unter der Dusche essen sollt? Den naheliegendsten Grund könnt ihr euch vermutlich schon denken. Und zwar sorgt das dafür, dass es in eurem Badezimmer herrlich nach Wellness-Oase duftet. Die Hitze beim Duschen soll den Effekt noch ordentlich verstärken. Aber das ist natürlich noch nicht alles – obwohl das allein schon, wie wir finden, kein schlechter Grund ist.

Die TikTokerin „lifewjan“ erklärt in ihrem viralen Video, wieso der Verzehr von Orangen unter der Dusche außerdem noch Sinn macht. Der Geruch von Zitrusfrüchten soll gegen Angstzustände und Depressionen wirken. So belegen sogar einige Studien, dass Geruch von Zitrusfrucht mit dem Abbau von Stress in Verbindung gebracht werden kann. Gleichzeitig sollen die gutduftenden Früchtchen, bzw. die ätherischen Öle in der Schale, auch noch belebend und motivierend wirken. Perfekt also für die Dusche am Morgen!

Und tatsächlich spricht noch etwas für den Trend. Alle, die gerne Orangen essen, können es wohl bestätigen: der Verzehr kann zu einer ganz schön klebrigen Angelegenheit werden. Ein durchaus praktischer Nebeneffekt des Hypes ist, dass der Orangensaft beim Verzehr gleichzeitig abgewaschen wird.

User:innen sind überzeugt

Das Netz ist jedenfalls überzeugt! Und wenn man den Nutzer:innen, die die Orangen-Dusche ausprobiert haben, glauben mag, gleicht das Erlebnis einer ekstatischer Erfahrung. Ein User schreibt zum Beispiel auf TikTok, es sei „die befreiendste, sinnlichste und beste Wohlfühl-Erfahrung.“ Ein anderer User kommentiert unter dem viralen Video. „Ich habe es grad ausprobiert und mein Badezimmer roch wunderbar. Es war eine magische Erfahrung. Zehn von zehn Punkten! Ich würde es jedem empfehlen“.

Eine TikTokerin schreibt noch, dass ihr der intensive Duft der Orange das Gefühl verleihe, an dem heutigen Tag alles zu schaffen. Wer also mal ein Down hat, weiß was zu tun ist! Und ein solches Wellness-Erlebnis für Lau können wir in hektischen Zeiten sicherlich alle hin und wieder gut gebrauchen. Also, schnappt euch das orange Früchtchen und ab mit euch unter die Dusche!