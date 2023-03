Die 00er Jahre sind im positivsten Sinne dieser Worte voll in die Hosen gegangen. Die Mum-Jeans wird vom Style-Thron gestoßen. Jetzt wird es sexy, weit und bequem. Denn die Cargo Pants sind gekommen, um zu bleiben. Und so stylst du den Frühlingstrend.

Diese 3 Stylingvarianten werden euch überzeugen.

Cargo Pants: Vom Modealbtraum zum Modetraum

Die Skinnyjeans haben wir längst nach hinten in den Schrank verbannt. Doch jetzt geht es auch unserer geliebten Mum-Jeans an den Kragen äh die Hose. Die Cargo Pants haben es sich am Hosenthron breit gemacht. Die einstige 00er Version hat die Militär-Hose Streetstyle-tauglich gemacht. Ihr lockerer Schnitt und die seitlichen Taschen machen sie so bequem wie lässig. Während die Cargo zwischendurch in die Funktionsecke verbannt wurde, feiert sie jetzt ihr großes Comeback. Und während wir bei Aufkommen der baggy Pants zu 100 Prozent davon überzeugt waren bei diesem Trend zu passen, sind wir jetzt schon am Liebäugeln. Wer noch überlegt: hier sind drei Stylingvarianten, die euch überzeugen sollten.

1. Mit Blazerjacke wie Pernille Teisbaek

Ein Argument, dass uns zunächst vom Tragen der Cargos abhielt, ist ihre ballonförmige Silhouette. Mit engen Tops und Heels als Stylingpartner wird dieses Problem schnell umgangen. Die Accessoires schaffen eine schöne Silhouette und bringen den Workwear-Charme der Hosen voll zur Geltung. Einen weiteren Wohlfühlfaktor schafft ein Oversized Blazer. Pernille Teisbaek zeigt, wies funktioniert.

2. Bauchfrei wie Caro Daur

Wem das typische Cargo-Material wie robuster Baumwolltwill zu lässig ist, schafft mit Modellen aus Seide oder Leder ein luxuriöses Upgrade. Damit der Baggy-Style auch ordentlich zu Geltung kommt, bietet sich der Bauchfrei-Trend an. Und dazu benötigen wir auch keinen Six-Pack wie Caro Daur. Denn 2023 hat sich auch unser Bauch jetzt mittels Mode endlich den gebührenden Platz verschafft, den er verdient. Auch sexy: den Tanga über dem Bund ziehen und optisch heraus blitzen lassen:

3. One Color wie Emili Sindlev

Wer auf Nummer Sicher gehen will, stylt die Cargos im Einheitslook so wie Skandi-Girl der Stunde Emili Sindlev. Der Look im Farbton verlängert die Optik und bringt auch kleine Frauen wie Emili ganz groß raus. Die sexy Heels geben dem lässigen Look eine sexy, feminine Note: