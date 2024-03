Es sind gerade erst einmal ein paar Tage, seitdem der zweite Teil von „Dune“ in den Kinos gestartet ist – und schon können Fans eine Fortsetzung kaum erwarten.

Wir haben alle Infos zu „Dune 3“ für euch zusammengesammelt.

Wird es eine „Dune“-Fortsetzung geben?

Fast 179 Millionen Dollar spielte der zweite Teil von „Dune“ am ersten Wochenende international an den Kinokassen an. Alleine daran sieht man: die Fanbase hinter dem Sci-Fi-Film ist riesig. Nicht nur, weil Superstars wie Timothée Chalamet, Zendaya und Florence Pugh im Cast zu sehen sind, sondern wohl auch durch die Story. Denn die die Geschichte von Paul (gespielt von Timothée Chalamet), der auf dem Wüstenplaneten Arrakis versucht, die Zukunft seiner Familie und seines Volkes zu retten, begeistert Fans und Kritiker:innen zugleich. Auf der Plattform Rotten Tomatoes bekam die Fortsetzung über 90 Prozent.

Kein Wunder also, dass Fans schon nach dem nächsten Teil lechzen. Schließlich basiert „Dune“ ja auf einer Buchreihe – und alleine die Originalsage hat sechs Bände. Material gäbe es also zur genüge – aber wie sieht es mit dem Filmstudio und dem Cast aus? Denn nach dem Ende von Teil zwei wäre es doch eigentlich undenkbar, einfach aufzuhören, oder?

Tja, wir haben gute Nachrichten für euch: Die Fortsetzung ist schon gesichert. Bereits im August 2023 verkündete Regisseur Denis Villeneuve, dass er die ersten Worte des Skriptes schon zu Papier gebracht habe. Der dritte Teil der Filmreihe soll sich laut Medienberichten um den Inhalt des zweiten Buches „Dune: Messiah“ drehen. Aber das Ganze hat auch einen Haken; denn obwohl Villeneuve schon mit dem Drehbuch begonnen hat, betonte er in einem Interview mit „Filmstarts“ Anfang März, dass dieses noch lange nicht fertig sei.

Zusätzliche Serie soll noch 2024 erscheinen

Und so wie es aussieht, will er sich mit der Fertigstellung auch noch ein wenig Zeit lassen. „Die Sache ist, dass diese Filme wirklich eine lange Zeit brauchen, um geschrieben zu werden. Ich habe Teil zwei direkt nach dem ersten Teil gemacht. Ich hatte keine Zeit mich auszuruhen“, so der Regisseur. Diese Zeit wolle er sich jetzt aber nehmen; auch, um vielleicht zwischen all der „Dune“-Action noch einen anderen Film zu machen. „Nur um auch eine Distanz zu der Welt herzustellen“, erklärt er.

Bis wir den „Dune“-Cast also wieder in Action sehen, dürfte es eine Zeit lang dauern. Die Welt des Wüstenplaneten wird in der Zwischenzeit aber medial weiter behandelt. Denn bereits im Herbst 2024 soll mit „Dune: Prophecy“ eine Serie über die Harkonnen-Schwestern rauskommen. Die Serie soll auf Max starten; sie wird jedoch vollkommen unabhängig von den Kinofilmen produziert. Denis Villeneuve und sein Team sind daran also nicht beteiligt.