Das Warten hat bald ein Ende: am 29. Februar 2024 erscheint „Dune 2“ und Fans erfahren endlich, wie es in Pauls Leben nach all den Schicksalsschlägen weitergeht.

Der neue Trailer zeigt jetzt schon: die Fortsetzung wird ganz schön düster.

„Dune 2“: Der Sci-Fi-Blockbuster bekommt eine Fortsetzung

„Du bist nicht darauf vorbereitet, was dich erwartet“, heißt es im neuen Trailer zu „Dune: Part Two“. Und nach den nicht einmal drei Minuten wird klar: das ist keine Übertreibung. Denn die Sneak Peek in den XXL-Blockbuster zeigt schon jetzt einige absolute Highlights.

Zur Erinnerung: „Dune“ ist die Geschichte von Paul (gespielt von Timothée Chalamet), der auf dem Wüstenplaneten Arrakis versucht, die Zukunft seiner Familie und seines Volkes zu retten. Doch im ersten Teil geriet der junge Auserwählte mitten in Intrigen, Konflikte und einen Krieg um die Wunderdroge Spice. Paul musste einige Rückschläge durchleben und verlor nicht nur seinen engsten Vertrauten, sondern auch seinen Vater und musste gemeinsam mit seiner Mutter zu den Fremen flüchten.

Das zeigt der neue Trailer

Und genau hier setzt der zweite Teil an. Denn Paul lebt mittlerweile mit den Fremen zusammen; allen voran mit Chani, die ihm schon in dem ersten Teil immer wieder in Träumen in Erscheinung getreten ist. Mit ihnen will Paul für Frieden auf dem Planeten sorgen; ein Wunsch, der im Trailer alles andere als einfach zu erreichen scheint. Denn Paul muss sich gegen die unterschiedlichsten Völker unter Beweis stellen. Ganz nebenbei suchen ihn auch noch Albträume und Visionen heim, die auf seine prophezeite Zukunft hinweisen.

Der Trailer zeigt aber auch einen ziemlich positiven Aspekt. Denn im Gegensatz zum ersten Teil sieht es so aus, als würden wir in der Fortsetzung deutlich mehr Zendaya-Screentime bekommen. Ein absoluter Gewinn, wenn ihr uns fragt. Zendayas Figur Chani lebt in „Dune 2“ nämlich mit Paul zusammen und ist an den Hürden und Turbulenzen des Films beteiligt. Und auch auf die Newcomer in Teil zwei dürfen wir schon erste Blicke erhaschen. Denn Superstars Florence Pugh und Austin Butler spielen in „Dune 2“ mit – und werden als Prinzessin Irulan und Feyd-Rautha Harkonnen Pauls Welt ganz schön durcheinander bringen. Wie der futuristische Science-Fiction-Krieg weitergeht und was aus Paul und Chani wird, sehen wir ab 29. Februar 2024 in den Kinos.