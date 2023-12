Traurige Nachrichten aus der Serienwelt: Schauspieler Andre Braugher ist überraschend im Alter von 61 Jahren gestorben. Bekannt wurde der Emmy-Preisträger durch Erfolgsserien wie „Brooklyn Nine-Nine“ und „Homicide“.

Seine Co-Stars zeigen sich in tiefer Trauer nach dem plötzlichen Tod des Schauspielers.

Andre Braugher im Alter von 61 Jahren gestorben

Die Nachricht über den Tod von Emmy-Preisträger Andre Braugher kommt sehr überraschend. Der Schauspieler ist vergangenen Montag im Alter von 61 Jahren gestorben, wie seine Pressesprecherin gegenüber Variety mitteilt. Demnach soll Braugher nach kurzer schwerer Krankheit gestorben sein. Woran genau der Serienstar litt, ist allerdings nicht bekannt.

Ruhe in Frieden, „Captain Holt“

Fans von Andre Braugher werden den Schauspieler wohl immer als Captain Holt in ihren Herzen behalten. Denn in der Comedy-Serie „Brooklyn Nine-Nine“ wurde er als humorvoller Polizei-Captain zum absoluten Netflix-Liebling. Immer an seiner Seite: Corgi „Cheddar“. Gemeinsam sind die beiden ein Team, das Millionen Menschen weltweit herzhaft zum Lachen gebracht hat.

Umso schockierter zeigen sich Fans von Braugher über seinen Tod. Auf Instagram sammeln sich unzählige Kommentare, die tiefe Trauer ausdrücken. „Ich bin total geschockt. Dieser Verlust ist wirklich schwer zu verarbeiten“, schreibt eine Person. „Das ist so traurig. Er hat mich und meine ganze Familie unendlich zum Lachen gebracht. Die Welt ist durch seinen Tod viel kälter geworden“, so ein weiterer trauriger User. „Ruhe in Frieden, Captain Holt“, schreibt ein Fan.

„Das tut so weh“

Auch ehemalige Co-Stars von Andre Braugher sind fassungslos über die tragischen Nachrichten. Terry Crews (in der Serie als Sergant Terry Jeffords zu sehen) zeigt sich zutiefst erschüttert. „Ich kann einfach nicht glauben, dass du so früh von uns gegangen bist“, schreibt er. Und weiter: „Das tut so weh. […] Du hast mir so viel beigebracht“. Auch Joe Lo Truglio, der Charles Boyle in „Brooklyn Nine-Nine“ spielte, gedenkt Braugher auf Instagram. „Was für eine Ehre, mit einem Mann zusammenzuarbeiten, der wusste, worum es wirklich geht. Ich fühle mich gesegnet und dankbar. Ich vermisse dich, Captain Holt“, so die emotionalen Worte.

Chelsea Peretti, die in der Netflix-Serie als Holts Assistentin Gina Linetti zu sehen war, findet ebenfalls Abschiedsworte für den verstorbenen Brougher. „Ich werde unsere Gespräche immer schätzen“, so Peretti. „Ist es seltsam, dass ich auch darüber trauere, was Captain Holt für Gina bedeutet hat? Ich habe wirklich gehofft und gewusst, dass ich dich wiedersehen würde. Ich hasse es, dass ich es nun nicht mehr kann“.

Durchbruch im Jahr 1989

Braugher, geboren in Chicago, feierte im Jahr 1989 seinen Durchbruch mit dem Oscar-prämierten Film „Glory“, in dem er an der Seite von Denzel Washington und Morgan Freeman zu sehen war. Dann spielte der Schauspieler ganze sieben Staffeln lang Detective Frank Pembleton in der Serie „Homicide“, für die er auch einen Emmy gewann. Seine zweite Emmy-Trophäe erhielt Braugher für die Serie „Thief“.

Der Verstorbene hinterlässt seine Frau, „Homicide“-Kollegin Ami Brabson, mit der er mehr als 30 Jahre lang verheiratet war, sowie drei Söhne.