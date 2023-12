US-Serienstar Kate Micucci verkörperte in der amerikanischen Erfolgssitcom „The Big Bang Theory“ die Rolle von Rajeshs Freundin Lucy. Vor kurzem teilte die Schauspielerin auf TikTok ein Video, in dem sie ihrer Community mitteilt, dass sie an Lungenkrebs erkrankt ist.

In dem Clip ist Kate im Krankenhaushemd zu sehen. Darin spricht sie offen darüber, dass sie wegen ihrer Erkrankung erst kürzlich eine Operation hatte.

Kate Miccuici hatte eine Lungenkrebs-Operation

Vielen ist Kate Miccuici als Rajeshs Freundin „Lucy“ aus der Hit-Serie „The Big Bang Theory“ bekannt. Allerdings hatte ihre Schauspielkarriere schon weitaus vorher ihren Start. Sie spielte bereits in Serien wie „Malcom Mittendrin“, „How I Met Your Mother“ und „Scrubs – Die Anfänger“ mit. Aktuell muss die 43-Jährige eine schwere Zeit durchmachen. In einem kürzlich veröffentlichten TikTok-Video zeigt sich die Schauspielerin im Krankenhaushemd und sagt: „Hallo an alle. Das ist kein TikTok, sondern ein ‚Sick-Tok‘.“ „Sick“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „krank“ – also ein Wortwitz, mit dem die Schauspielerin auf ihre Erkrankung hindeutet.

Nach ihren scherzhaften Worten klärt Kate ihre Follower:innen auf: „Ich bin im Krankenhaus. Das liegt daran, dass ich gestern eine Lungenkrebs-Operation hatte.“ Erfreulicherweise sei der Krebs „recht früh erkannt“ worden, so die 43-Jährige. Die Diagnose selbst kann sich Kate nicht erklären: „Es ist wirklich seltsam, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht, also war es eine Überraschung.“, erklärt die Schauspielerin.

„Sie haben es rausgeholt, mir geht’s gut!“

Es ist eine durchaus schwierige Phase, die Kate gerade durchmachen muss. Dennoch hat die Schauspielerin ihr Lächeln nicht verloren und zeigt sich in dem kurzen Video hoffnungsvoll. In dem TikTok-Clip bettet die 43-Jährige Videoausschnitte von sich ein, in denen sie sich besonders kämpferisch zeigt: So läuft sie etwa mit einer Infusion durch den Krankenhausflur. Die Schauspielerin ist offenbar auf dem Weg der Besserung und zeigt sich erleichtert darüber, dass ihr Tumor entfernt wurde: „Ich schätze, sowas passiert. Und die beste Nachricht ist, dass sie es früh erkannt haben. […] Sie haben es rausgeholt, mir gehts gut!“.