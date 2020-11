Jeder ärgert sich einmal über irgendein Thema und möchte sich bei seinen Freunden oder der Familie darüber beschweren. Allerdings passiert es dann immer wieder, dass Aussagen kommen, die einen noch mehr auf die Palme bringen.

Wer kennt das nicht? Man ärgert sich über die Arbeit, den Partner oder über einen selbst und möchte sich bei jemanden darüber beschweren. Und dann kommen immer diese Sätze, die einen erst richtig wütend machen! Wer würde bei diesen Aussagen nicht explodieren?

1. “Beruhig dich doch mal”

Welcher Satz macht einen noch wütender, als man sowieso schon ist? Genau dieser! Dann kommt das störrische Kind erst recht zum Vorschein. Also verkneift euch in Zukunft diese Aussage.

2. “So ist es jetzt nun mal”

Danke für deine Unterstützung. Nicht! Manchmal will man sich einfach ärgern und keine Weisheiten hören.

3. “Du reagierst völlig über”

Wenn man sich ärgert, dann ist es auch berechtigt. Oder zumindest will man das in diesem Moment einfach glauben. Dieser Satz bringt einen erst so richtig auf die Palme und kann manchmal sogar einen echten Streit vom Zaun brechen.

4. “Sei doch vernünftig”

Manchmal möchte man nicht vernünftig sein! Und schon gar nicht, wenn einen etwas ärgert.

5. “So ist das Leben”

Ach, was du nicht sagst? Trotzdem will man in dieser Situation einfach nur darüber reden, wie unfair das Leben ist! Bevor man so etwas sagt, sollte man wohl lieber leise sein und einfach nur zuhören.