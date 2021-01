In Zeiten von Lockdowns und Corona-Maßnahmen verbringen die meisten Menschen sehr viel Zeit allein zu Hause. Doch manche genießen die Ruhe und das Alleinsein sogar ein bisschen. Das liegt auch an ihrem Sternzeichen.

Denn diese drei Tierkreiszeichen brauchen ab und zu etwas Zeit nur für sich:

Zwillinge

Zwillinge sind sehr nervöse Menschen. Sie können mit stressigen Situationen oder zu schnellen Entscheidungen nur sehr schwer umgehen. Vor allem im Privatleben sind Zwillinge sehr schnell überfordert und ziehen sich dann meistens zurück. Deshalb genießen sie diese Zeit sogar etwas. Denn in ihren eigenen vier Wänden fühlen sich Zwillinge so richtig wohl und die Stille und Ruhe nutzen sie, um sich wieder selbst zu finden. Natürlich freuen sie sich wieder darauf ihre Freunde und Familie zu sehen. Doch ab und zu sind sie auch gerne mal allein.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr ängstliches Sternzeichen. In der Außenwelt wird er schnell nervös und zweifelt vor allem im Berufsleben oft an sich selbst. Deshalb genießt der Krebs diese Zeit, in der gerade alles irgendwie stillzustehen scheint, sehr. Jetzt hat er endlich die Zeit dafür seine Angelegenheiten zu klären und für sich selbst wieder neuen Mut zu sammeln. Allein zu sein macht dem Krebs nicht sonderlich viel aus, denn er zählt ohnehin eher zu den introvertierten Menschen.

Wassermann

Der Wassermann ist der geborene Eigenbrötler. Denn er liebt es tagelang auf der Couch zu liegen und einen Netflix-Film nach dem anderen zu schauen. Dabei vergisst er seine Umwelt komplett und versinkt in einen echten Chiller-Modus. Für den Wassermann ist es allerdings umso schwerer dann wieder aufzustehen und wieder genügend Energie für den Tag zu haben. Denn er verbringt einfach viel zu gerne die Zeit allein in seinen eigenen vier Wänden. Dort kann ihn nämlich niemand stören und er muss sich auch nicht ständig für seine schwer durchschaubare Art rechtfertigen. Hier kann er einfach sein, wie er will.