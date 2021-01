Nur vier Tage bevor das “Dschungelcamp” 2021 startet wird eine Kandidatin von RTL kurzerhand ersetzt. Nina Queer wurde aus der Show gekickt, nachdem sie sich selbst als “Hitler-Transe” bezeichnete. Stattdessen wird Sam Dylan heuer mit dabei sein.

Ab dem 15. Jänner läuft die Show wieder auf RTL und alle Folgen werden auch auf TVNOW zum Streamen sein.

Nina Queer aus “Dschungelcamp” gekickt

Nina Queer hätte eigentlich ab Freitag in der “Dschungelshow” zu sehen sein sollen, doch bei einem Interview, dass der Spiegel bereits im Juni 2020 veröffentlichte, bezeichnete sich die Entertainerin selbst als “Hitler-Transe”. Sie wollte ein klares Statement gegen Transphobie setzen und wolle es nicht hinnehmen, wenn Schwule in Kreuzberg von Arabern angegriffen würden. Es interessiere sie wenig, wenn jemand nicht ertragen könne, wie sie dagegen vorgehe, hieß es damals. Wörtlich sagte sie: “Dann bin ich eben die erste Hitler-Transe, die es gibt, dann nehme ich das so hin”.

Auf dieses Interview reagierte RTL jetzt, gerade mal vier Tage vor Beginn des “Dschungelcamp” 2021 und schmiss die Kandidatin kurzerhand wieder aus der Show. “Wir erkennen Nina Queer als Künstlerin an, aber wer öffentlich solche Begrifflichkeiten wählt, ob als bloße Provokation gedacht oder nicht, dem wollen wir konsequenterweise keine Bühne bieten”, erklärte nun RTL-Geschäftsführer Jörg Graf. “Vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen und unserer Haltung, jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung klar zu verurteilen, können und wollen wir jemanden, der sich selbst ‘Hitler-Transe’ nennt, keine Plattform in einer Unterhaltungssendung bieten.” Einen Ersatz für die Kandidatin hat RTL auch schon gefunden.

Sam Dylan ersetzt Nina Queer

Sam Dylan wird anstelle der Entertainerin jetzt beim “Dschungelcamp” 2021 teilnehmen und um das “Goldene Ticket” und somit den Einzug in den Dschungel im nächsten Jahr kämpfen. Die meisten dürften den 29-Jährigen bereits aus Realityshows, wie “Prince Charming” oder “Kampf der Realitystars” kennen. Bereits vor einigen Tagen kündigte er eine Instagram-Pause an. Ob er da schon wusste, dass er bei der Show teilnehmen wird?