Am 15. Jänner ist es endlich so weit! Dann startet auf RTL die neue Dschungelcamp-Staffel, die dieses Mal “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” heißen wird. Und jetzt sind auch schon alle zwölf Kandidaten bekannt.

Ab dem 15. Jänner läuft die Show wieder auf RTL und alle Folgen werden auch auf TVNOW zum Streamen sein. Diese Kandidaten werden 2021 um das “Goldene Ticket” kämpfen und somit in den Einzug ins Dschungelcamp 2022:

Lars Tönsfeuerborn

Lars Tönsfeuerborn wird in die Dschungelshow einziehen und versuchen sich das “Goldene Ticket” zu ergattern. Bei “Prince Charming” eroberte er ja immerhin schon das Herz von Nicolas Puschmann. Kürzlich folgte die Trennung. Ob wir jetzt mehr darüber erfahren werden?

Christina Dimitriou

Die Blondine ist schon längst keine Unbekannte mehr. Denn sie hat sich bereits bei Reality-Formaten, wie “Temptation Island”, “Ex on the Beach” und “#CoupleChallenge” unter Beweis gestellt. Dabei fiel eines besonders auf: Sie liebt ihr Aussehen! Ob sie die neue Diva im Camp wird?

Mike Heiter

Letztes Jahr begleitete er seine Ex Elena Miras noch ins Dschungelcamp, nun kämpft der einstige “Love Island”-Star selbst um das “goldene Ticket”. Ob er sich auch so gut schlagen wird bleibt abzuwarten.

Djamila Rowe

Sie wurde hauptsächlich durch eine frei erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer bekannt. Kann sie ihren Lügen-Ruf in der Dschungelshow wieder reinwaschen? Oder wird sie weiterhin für Zwiespalt sorgen?

Bild: TVNOW

Zoe Saip

Das Model wurde durch ihre Teilnahme an der Casting-Show “Germany’s Next Topmodel” 2018 bekannt, in der sie für viel Zicken-Zoff sorgte. Außerdem war sie letztes Jahr Kandidatin bei “Kampf der Realitystars”. Auch dort konnte sie sich nicht mit allen anfreunden. Ob sie im Dschungelcamp auch für so viel Streit sorgen wird?

Xenia Prinzessin von Sachsen

Die Adelige coverte gerade erst den Helene Fischer Hit “Atemlos” auf Japanisch. 2016 gewann sie das “Sommerhaus der Stars” mit ihrem damaligen Lebensgefährten. Inzwischen ist sie aber wieder auf dem Markt und möchte sich bei den Dschungel-Prüfungen wohl etwas beweisen.

Bild: Kadir Ilboga/TVNOW

Lydia Kelovitz

Mit ihrem Auftritt in Lack, Leder und Peitsche sorgte sie letztes Jahr bei DSDS für Aufsehen. Ob sie jetzt den männlichen Teilnehmern mit ihren extravaganten Outfits den Kopf verdreht? Oder zeigt, dass mehr hinter ihrer Fassade steckt?

Nina Queer

Die Berliner Drag Queen hatte bereits Auftritte bei “Frauentausch”,wirkte bei “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” mit und ist Moderation bei “TIER.TV”. Jetzt will sie sich das “Goldene Ticket” ergattern und im nächsten Dschungelcamp zeigen, was sie noch so drauf hat.

Bea Fiedler

In den 90er-Jahren verdrehte sie mit ihren Playboy-Fotos und ihrem Mitwirken an zahlreichen Sex-Komödien den Männern den Kopf. Jetzt ist sie wieder zurück im Scheinwerferlicht. Ob sie immer noch zeigen möchte, was sie so kann?

Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass the one and only Bea Fiedler bei der großen Dschungelshow dabei sein wird… Gepostet von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! am Donnerstag, 7. Januar 2021

Filip Pavlovic

Der 28-Jährige sieht sich selbst als echten Frauen-Versteher. Bei “Die Bachelorette” und “Bachelor in Paradise” versuchte er seine Flirt-Künste unter Beweis zu stellen. Ob er im Dschungelcamp auch so viel Körpereinsatz zeigt?

Frank Fussbroich

Der Kölner ist der 1. Reality-Star überhaupt: Er wurde als Kind mit seiner Familie durch die WDR-Serie “Die Fussbroichs” bekannt. Jetzt will er wieder zurück ins Scheinwerferlicht.

Oliver Sanne

Er wurde 2013 zu “Mister Germany” gekürt und verteilte 2015 als Bachelor zahlreiche rote Rosen. Ob er im Camp genauso viele Herzen brechen wird?