Seit Freitag sind alle zwölf Kandidaten für das “Dschungelcamp” 2021 offiziell. Darunter auch Christina Dimitriou, die in ihrer Instagram-Story jetzt eine Kampfansage macht. Da will wohl jemand unbedingt gewinnen.

Denn der Gewinner bekommt das “Goldene Ticket” und ist somit der erste offizielle Teilnehmer im Dschungelcamp 2022. Die Show wird auch in diesem Jahr auf RTL zu sehen sein. Alle Folgen kannst du dir aber auch auf TVNOW ansehen.

Dschungelcamp-Kandidatin will Mitstreiter “rasieren”

Die Teilnehmer sind offiziell! Neben Realitystars wie Djamila Rowe, Mike Heiter und Oliver Sanne wird auch “Ex On The Beach”-Kandidatin Christina Dimitriou dabei sein und um das goldene Ticket kämpfen. Die bei der Sache wohl ziemlich der Ehrgeiz gepackt hat. “Ab in die Dschungelshow! Ich freue mich sooo sehr. Ich werde alles und jeden rasieren”, schreibt sie in ihrer Instagram-Story und macht so den anderen Kandidaten wohl eine große Kampfansage.

Noch keine Probleme mit anderen Teilnehmern

Ihre Fans stellten ihr außerdem die Frage, ob sie denn schon jetzt Probleme mit einem anderen Teilnehmer hätte. Darauf antwortet Christina ganz ehrlich und sagt, dass sie die meisten von ihnen nicht persönlich kennen würde und noch kein Problem mit jemanden hätte. “Aber abwarten, was im Dschungel so passiert. Ich bleibe auf jeden Fall ich selbst”. Ob sich da wohl jetzt schon ein Zickenkrieg ankündigt?