Der Rechtsstreit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt geht in die nächste Runde. Nachdem Jolie in der Vergangenheit schon von gewalttätigem Verhalten in der Beziehung gesprochen hat, behauptet sie jetzt, dass Pitt auch gegenüber den gemeinsamen Kindern gewalttätig war.

Denn bei einem Flug soll er aggressiv geworden sein.

Angelina Jolie erhebt schwere Vorwürfe gegen Brad Pitt

Eigentlich ging es nur um ein gemeinsames Grundstück in Südfrankreich. Doch der Rechtsstreit zwischen dem ehemaligen Hollywood-Paar Angelina Jolie und Brad Pitt eskalierte zuletzt in sehr private Geschichten des Paares. Denn erst im August enthüllten Rechtsdokumente, die dem „People“-Magazin vorlagen, Details der gewalttätigen Beziehung des Paares. Denn Jolie sprach in Dokumenten von einem Fall, in dem Pitt in einem Flugzeug aggressiv wurde.

Laut dem Bericht „packte“ Brad Pitt Jolie im Rahmen einer Auseinandersetzung „am Kopf“ und „an den Schultern“. Er stieß sie gegen die Badezimmerwand und schrie „Du machst diese Familie kaputt“. Der betrunkene Pitt habe sie dann geschüttelt und mit Bier überschüttet; eine Situation, in der sich Jolie „wie eine Geisel“ fühlte, heißt es in dem Statement.

„Pitt würgte eines der Kinder und schlug einem anderen ins Gesicht“

Doch eben dieser Fall aus dem Jahr 2016 war offenbar noch deutlich dramatischer. Denn in der aktuellen Widerklage von Jolie spezifiziert sie die Auseinandersetzung, die letztlich zur Scheidung des Paares geführt hat. Und zwar mit erschreckenden Details über die Beziehung zwischen Pitt und den Kindern. Denn bei dem Streit kam es offenbar nicht nur zu Handgreiflichkeiten gegenüber Jolie. In Jolies Klageschrift heißt es nämlich: „Pitt würgte eines der Kinder und schlug einem anderen ins Gesicht.“ Anschließend „packte [er] Jolie am Kopf und schüttelte sie.“ Später beschreibt die Klage: „Einmal schüttete er Bier über Jolie, ein anderes Mal Bier und Rotwein über die Kinder.“

Laut dem „People“-Magazin war der Streit damit aber noch nicht vorbei. Denn: „Als eines der Kinder Jolie verbal verteidigte, stürzte sich Pitt auf sein eigenes Kind und Jolie packte ihn von hinten, um ihn aufzuhalten. Um Jolie loszuwerden, warf sich Pitt rückwärts in die Sitze des Flugzeugs und verletzte Jolie am Rücken und am Ellbogen“, heißt es in der Akte. Pitt sei im Laufe der „vielen angespannten Stunden“ im Privatjet „regelmäßig aus dem hinteren Teil des Flugzeugs aufgetaucht, um sie anzuschreien und zu beschimpfen“.

Brad Pitt bestreitet Vorwürfe von Angelina Jolie

Die Auseinandersetzung war sogar ein Fall für die zuständigen Bundesbehörden. Doch nach Untersuchungen kam es zu keiner Verurteilung. Und wie die „New York Times“ berichtet, bestreitet auch Pitt die Vorwürfe. Denn seine Anwältin betont gegenüber der Zeitung, dass der Schauspieler die Verantwortung für einige Dinge in seiner Vergangenheit übernommen habe. Doch für jene Dinge, die er nicht getan habe, würde er auch keine Verantwortung übernehmen.

„Es ist unglaublich traurig, dass sie ihre Beschreibung eines Ereignisses, das sich vor sechs Jahren ereignet hat, immer wieder aufwärmt, revidiert und neu erfindet, indem sie völlig unwahre Informationen hinzufügt, um zu versuchen, auf Kosten der Familie zusätzliche Aufmerksamkeit für sich selbst zu bekommen“, betont eine Pitt nahestehende Quelle währenddessen gegenüber dem „People“-Magazin.

Übrigens: der Grund, warum all diese Details jetzt ans Licht kommen, ist offenbar, dass Pitt von Jolie verlangte „eine Geheimhaltungsvereinbarung“ zu unterzeichnen. Diese hätte es „ihr vertraglich untersagt, außerhalb des Gerichts über Pitts körperlichen und emotionalen Missbrauch von ihr und ihren Kindern zu sprechen.“ Eine Vereinbarung, gegen die sich die Schauspielerin wehrt.