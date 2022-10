Es ist DER Albtraum schlechthin: Ein australisches Model traf am WC auf eine Riesenspinne. Der ungebetene tierische Gast krabbelte plötzlich unter ihrem Klositz hervor. Den Schock teilt die Influencerin in einem viralen Video auf TikTok.

Alle, die Angst vor Spinnen haben, müssen jetzt stark sein.

XXL-Spinne krabbelt aus der Toilette

Okay, diese Story ist nichts für schwache Nerven. Das australische Model Gabriella Pizzato musste bei einem Toilettengang eine wahrlich gruslige Entdeckung machen. Eine riesige Spinne kletterte aus ihrer Toilette hervor. Auf ihrem TikTok-Account (@gabpizzato) berichtet sie von dem verstörenden Erlebnis.

„Willkommen in Australien“, schreibt die TikTokerin zu Beginn ihres Videos. In dem Clip sieht man die Australierin zunächst ganz fassungslos in einem Bad stehen, dazu erzählt sie: „Ich war gerade auf der Toilette, bin dann aufgestanden und habe gespült. Auf einmal ist da eine riesengroße Spinne unter dem Sitz!“

Völlig verängstigt behält sie das WC im Auge und erzählt, dass sie zuvor etwa „20 Minuten“ auf dem Klo gesessen habe, ohne etwas von dem achtbeinigem Monster zu ahnen. „Ich muss gleich heulen, das Ding ist gigantisch“, sagt das Model. Daraufhin filmt sie die Klobrille, unter der sich das Viech verbergen soll. Und dann beginnt der Albtraum: Tatsächlich sieht man am Porzellanrand plötzlich schwarze Spinnenbeine. Zunächst nur zwei, dann drei, vier … bis schließlich eine handtellergroße Riesenkrabbenspinne aus der Toilette hervor krabbelt! Spinnen dieser Art können bis zu 40 cm groß werden.

Clip geht viral

Eine echte Schreckensvorstellung für alle „Arachnophobiker“. Kein Wunder, dass der Clip sofort viral ging. Innerhalb von wenigen Tagen hat der eklige Clip bereits mehr als 1,4 Millionen Aufrufe und 109.000 Likes gesammelt. Auch die Kommentarspalte unter dem Video explodiert. „Ich werde nie wieder auf eine Toilette gehen“, schreibt ein User. „Wieder eine neue Angst entdeckt, danke“, kommentiert ein anderer Nutzer.

Das Erlebnis hat das Model scheinbar nachhaltig geprägt. In einem neueren Video auf ihrem Kanal zeigt sie, wie sie nun vor jedem Toilettengang das Klo genauestens unter die Lupe nimmt. Bei all den giftigen Tieren dürfte diese Angewohnheit in Australien ja prinzipiell keine schlechte Idee sein.