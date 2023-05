Ganz egal, ob sie vier, acht oder zwölf Stunden Schlaf bekommen, manche Sternzeichen sind einfach nie ausgeschlafen.

Das kann verschiedene Gründe haben!

Fische

Die Fische sind bekannt dafür, sehr emotional und empathisch zu sein. Das hat in ihrem Leben viele Vorteile, aber auch einen großen Nachteil. Denn wann immer die Fische glauben, etwas falsch gemacht zu haben oder auch nur die kleinste Kleinigkeit schiefgeht, plagt sie das schlechte Gewissen. Und zwar so sehr, dass sie nicht einmal mehr schlafen können. Ausruhen ist für sie eine Unmöglichkeit, denn sie wollen einfach alles wiedergutmachen. Und entspannen können sie erst dann wieder, wenn alles so läuft, wie sie es sich wünschen! Da sind schlaflose Nächte vorprogrammiert!

Krebs

Die Krebse sind klassische Overthinker. Sie analysieren also jedes noch so kleine Detail des Tages intensiv und kommen dadurch schnell auf zahlreiche cringe-Momente ihres Lebens. Und das sorgt schnell für schlaflose Nächte. Wieder und wieder gehen sie die Szenarien in ihrem Kopf durch und überlegen, wie die Situation hätte verlaufen können. Es ist also ganz egal, wann die Krebse zu Bett gehen, ausgeschlafen sind sie nie. Dafür haben sie jeden Morgen unzählige peinliche Anekdoten der Vergangenheit, die sie erzählen können.

Widder

Eigentlich wirken Widder immer extrem energiegeladen und motiviert. Was aber die wenigsten dabei bemerken: ausgeschlafen sind die Widder so gut wie nie. Denn ihre extreme FOMO (Fear of Missing Out) sorgt bei ihnen für volle Terminkalender. Sie hüpfen von einem Event zum nächsten und stellen das Thema Schlaf dadurch gerne hinten an. Liebe Widder, es wird Zeit die Prioritäten ein bisschen zu verschieben! Denn nicht jedes Event ist wirklich so wichtig