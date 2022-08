Die Fashion-Week-Saison geht wieder los. Und Kopenhagen gibt den Startschuss. Aber nicht nur das, was auf dem Laufsteg passiert, ist spannend. Nein, auch an den Looks der Influencer:innen bei der Copenhagen Fashion Week 2022 können wir uns einfach nicht sattsehen. Die geben uns nämlich einen kleinen Vorgeschmack darauf, was uns nächsten Frühling und Sommer fashionmäßig erwartet.

Darauf dürft ihr euch freuen: Big Shoulders, 60s-Vibes und spacy Materialien.

Copenhagen Fashion Week 2022 – die coolsten Streetstyles

Wieder einmal wird die dänische Hauptstadt zum Schauplatz des coolsten Fashion-Contents. Das Beste daran: Die Streetstyles, die wir dort jetzt sehen können, sind wie ein kleine Reise in die Zukunft. Fashion-Inspo-Alert! Denn so könnten eure Outfits im Frühling aussehen 😉

Schleifenspiel

Kleine, süße Schleifchen an Rock und Kleidern sind altbacken? Vonwegen! Das hält diese Influencer:in für ein Gerücht und wir müssen ihr auf jeden Fall recht geben. Denn die süßen Bändchen machen so einiges her und sorgen für ein Highlight in ihrem Set aus Midi-Rock und Crop Top.

Bild: Imaxtree

Get your tie

Ihr dürft euch anscheinend von euren Halsketten verabschieden. Denn offenbar hat jetzt ein anderes Accessoire unsere Hälse erobert. Die Krawatte ist auf dem Vormarsch. Doch sie verleiht unseren Looks keinen aufgesetzten Business-Vibe, sondern verleiht uns vielmehr etwas Spielerisches.

Bild: Imaxtree

Bild: Imaxtree

Verflixt und zugeschnürt

Schnüre, die sich um unsere Körper schlingen, haben sich schon diesen Sommer angekündigt. Und anscheinend sind sie gekommen, um zu bleiben. Denn auch nächsten Sommer sorgen die Bänder weiterhin für luftige Looks – ideal bei hohen Sommertemperaturen.

Bild: Imaxtree

Bild: Imaxtree

The 60s are back

Mit Flower-Power oder Schlaghosen: Die 60’s feiern ein Comeback. Unpopular Opinion: Y2k ist zwar ganz cool, aber wie wollen die Y2k-Trends mit Overall-Blumenprints mithalten?! Jap, geht nicht! Eingekleidet in Blumen – das halten wir mal für ein richtiges Fashion-Statement.

Bild: Imaxtree

Power Shoulders

Oversized Blazer mit übergroßen Schulterpolstern werden sich hoffentlich niemals aus unseren Kleiderschränken verabschieden. Es gibt einfach kein It-Piece, das so vielfältig einsetzbar ist, wie der Blazer. Also weiterhin brav eure besten Stücke pflegen, dann werden sie euch weiterhin gute und trendige Dienste leisten.

Bild: Imaxtree

Color Blocking never gets old

Wenn wir aus den letzten Monaten fashionmäßig eines gelernt haben, dann, dass bunte Farben glücklich machen. Die letzten zwei Jahre waren schon deprimierend genug, deshalb sorgen bunte Outfits auch in Zukunft für einen lebensfreudigen Augenschmaus und zaubern weiterhin ein Lächeln auf unsere Gesichter.

Bild: Imaxtree

Bild: Imaxtree

To the Moon and back

Nach den Sternen greifen – und unsere Träume erfüllen? Das tun wir ab sofort auch mit unseren Outfits. Der Weltraum sorgt für genug Inspiration für die Materialien, die wir tragen. Spacy Stoffe mit alienartigen Sonnenbrillen bringen uns die unendlichen Weiten des Weltalls direkt auf die Erde und unsere Körper.