Uns kann man es wohl wirklich nicht recht machen: Plagt uns eine Hitzewelle, sehnen wir uns nach Wind und Regen. Ist es dann endlich so weit und eine Abkühlung blickt um die Ecke, wollen wir sie erst recht nicht behalten. Schließlich ist ja immer noch Sommer. Und das bedeutet luftige Kleidung statt Hoodie und Regenjacke. Jetzt die gute Nachricht: Das Wetter bessert sich!

Hier sind fünf Gründe, warum wir uns jetzt wieder auf die sommerlichen Temperaturen freuen.

1. Die Sonnencreme muss aufgebraucht werden

Eine kurze Abkühlung ist ja schön und gut. Aber jetzt reicht es dann auch wieder und wir können langsam zu dem jährlichen Sommergefühl zurückkehren. Schließlich gibt es da noch so einige Dinge, die wir erledigen müssen, bevor die wohl schönste Zeit im Jahr endet. Punkt eins: Wir haben uns doch erst mit einer neuen Sonnencreme eingedeckt, nachdem die alte im Urlaub leer geworden ist. Und da wir wissen, dass man dieselbe Tube Sonnenschutz nicht zwei Jahre infolge verwenden sollte, müssen wir sie eben jetzt noch aufbrauchen. Dafür benötigen wir allerdings auch Gelegenheiten, um unsere Haut mit der nach Sommer duftenden Pflege einzucremen. Los, los, LOOOS!

2. Wir haben noch zu viele cute Sommeroutfits in petto

Aber nicht nur der Sonnenschutz wartet darauf, dass wir ihn wieder verwenden; in unseren Schränken sind auch noch unzählige Outfits ready to wear, die einfach zu cute sind, um sie in diesem Sommer nicht mindestens einmal vollzuschwitzen. Also sollten wir der Wetterfee dafür danken, dass sie uns noch den einen oder anderen Moment verschafft, in dem wir uns mit unserer luftig leichten Sommerkleidung wie im Urlaub fühlen. Denn die Zeit, in der wir uns wieder in Wollschals und XXL-Pullis einwickeln, kommt noch früh genug – trust us!

3. Laue Sommernächte sind schöner als man denkt

Ein weiterer Punkt, der den Sommer so lebenswert macht: Laue Nächte in guter Gesellschaft. Denn wenn die Temperatur erstmal so weit gesunken ist, dass wir nicht mehr schwitzen, es aber dennoch angenehm warm ist, dann ist das der perfekte Anlass, um etwas Outdoor zu unternehmen. Sei es ein Spaziergang, ein Treffen mit Freunden, Date-Night in einer schönen Freiluft-Bar oder ein Besuch im Open-Air-Kino. Wir finden: Die angenehmen Sommernächte sollte man genießen, solange sie noch da sind. Das Bingewatching auf der Couch können wir auch auf das restliche Jahr verschieben.

4. Der Herbst kommt früh genug

Schon klar, einige von euch sind vermutlich keine Sommer-Fans und können es kaum erwarten, bis der Herbst anklopft. Aber dennoch sei es den Sonnenanbetern vergönnt, jeden einzelnen sommerlichen Tag auszukosten. Denn die Zeit, in der die Sonne höchsten zum Aperitif erscheint, kommt früh genug. Und dann sind wir erst wieder am Jammern, wann es denn eeeendlich wieder wärmer wird. Deshalb sollten wir die wenigen Monate nutzen, in denen uns die warmen Sonnenstrahlen auf Schritt und Tritt begleiten. Vitamin D hat noch niemanden geschadet, richtig?

5. Wir sind wirklich noch nicht bereit für alles, was danach kommt

Meistens ist es ja so, dass man sich im Sommer mal richtig Gedanken über sich selbst und seine Zukunft macht. Neue Pläne, eine veränderte Lebensweise und große Ziele sind da keine Seltenheit. Doch so groß die Motivation auch ist, wenn der Sommer endet, dann heißt das meistens auch, dass wir unseren Worten Taten folgen lassen müssen. Und dafür sind wir aktuell – also Anfang August – wohl wirklich noch nicht bereit. Ein paar Wochen relaxen und in der Sonne liegen, tun jetzt auf jeden Fall noch gut.