Zum vierten Mal findet heute, am Freitag, 15. September, die sogenannte „Earth Night“ statt. Sie soll ein Zeichen gegen die Lichtverschmutzung setzen und auf deren Auswirkungen auf die Umwelt aufmerksam machen.

Um 22 Uhr heißt es deshalb heute „Licht aus“. In Österreich beteiligen sich insgesamt 42 Städte und Gemeinden.

Earth Night: Zeichen gegen Lichtverschmutzung

Organisiert wird die vierte Earth Night in Österreich vom Umweltdachverband. Sie soll auf die negativen Auswirkungen der Lichtverschmutzung durch Städte auf die Biodiversität und menschliche Gesundheit aufmerksam machen. In Österreich nehmen unter anderem die Landeshauptstädte Graz, Salzburg, Linz, Eisenstadt und Klagenfurt teil. Insgesamt 42 Städte und Gemeinden schließen sich der Aktion an und schalten teilweise oder sogar ganz die Straßenbeleuchtung ab.

Zudem fordert die NGO die Bundesregierung in einer Aussendung auf, ein bundesweites Energiesparpaket umzusetzen, um gegen die Lichtverschmutzung vorzugehen. „Zu viel künstliches Nachtlicht irritiert nachtaktive Tiere wie Eulen und Fledermäuse, tötet pro Jahr Hunderte Milliarden Insekten und befeuert das Artensterben“, so Gerald Pfifinger, Geschäftsführer des Umweltdachverbands in einer Aussendung.

Licht aus um 22 Uhr

Nicht nur Stadtverwaltungen, sondern alle sind am 15. September vom Umweltverband aufgefordert, ab 22 Uhr „Kunstlicht zu reduzieren oder bestenfalls ganz abzuschalten“, heißt es in der Aussendung weiter. Unnötiger Energieverbrauch durch Nachtbeleuchtung sei „angesichts der Klimakrise unvertretbar“, betont der Umweltverband. „Wir appellieren daher: Eine ganze Nacht lang Abschalten und Energie sparen – nicht nur am 15. September!“, so Pfiffinger.

Die Earth Night findet jährlich an jenem Freitag im September statt, der der Neumondnacht am nächsten liegt.

Mehr Tipps zur Lichtreduzierung unter www.earth-night.info