Mit ihrer Reunion sorgten die fünf Mitglieder von NSYNC bei den MTV VMAs für DIE Überraschung des Abends. Jetzt steht der Grund für das unerwartete Revival offiziell fest: Die Kultband bringt tatsächlich einen neuen Song heraus.

Und eine Hörprobe von dem Werk gibt es sogar auch schon!

NSYNC: Kult-Boyband veröffentlicht neue Musik

Die Kultband aus den Neunzigern NSYNC lieferte uns Anfang der Woche bei den MTV VMAs das Comeback des Jahres! Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Joey Fatone und Lance Bass standen gemeinsam auf der Bühne, um Taylor Swift den Award in der Kategorie „Best Pop“ zu überreichen. Aber nicht nur Fans, waren ganz aus dem Häuschen.

Auch die „Antihero“-Sängerin konnte die überraschende Wiedervereinigung kaum fassen. „Ich hatte eure Puppen. Habt ihr etwas geplant? Was wird als Nächstes passieren?“ fragte sie das Quintett, mit dem Award in der Hand, sichtlich überwältigt. Auf der Bühne war den fünf Sängern nur ein Schmunzeln zu entlocken. Doch jetzt haben wir die Antwort. NSYNC ist tatsächlich mit neuer Musik am Start. Zumindest ist es nun offiziell, dass ein gemeinsamer Song geplant ist. Damit ist die Sensation perfekt!

„Better Place“ erscheint Ende September

Nach über 20 Jahren waren alle fünf Mitglieder wieder zusammen im Studio. Auf Instagram veröffentlicht der Ex-Hearthrob der Band, Justin Timberlake, jetzt exklusives BTS-Material von der Produktion des neuen Songs. Dabei dürfen sich Fans auch gleich über eine Hörprobe von dem Song freuen. „Wenn die Sterne günstig stehen. Ich habe meine Brüder wieder im Studio zusammengebracht, um an etwas zu arbeiten, das Spaß macht! Und die Energie war besonders. ‚Better Place‘ kommt am 29.9. Ich liebe euch alle“, schreibt JT in der Caption zu dem Clip.

Song für „Trolls“-Animationsfilm

Damit ist die Katze aus dem Sack. NSYNC neuer Song heißt „Better Place“ und erscheint am 29. September! „Wir machen den Song als Liebesbrief an unsere Fans“, sagt der „Mirrors“-Interpret in dem Video. Ganz zufällig gewählt ist der Zeitpunkt der neuen Musik aber nicht. Grund für die Reunion ist der Erfolgs-Animationsfilm „Trolls“. So wird der Song auf dem Soundtrack des Animations-Abenteuers „Trolls 3 – Gemeinsam Stark“ zu hören sein. Timberlake synchronisiert in der englischen Originalversion die Hauptrolle des Trolls Branch. Bereits in den ersten beiden Filmen „Trolls“ und „Trolls World Tour“ übernahm er diesen Part an der Seite von Anna Kendrick alias Queen Poppy.

Da es im dritten Teil des Animationshits um eine erfolgreiche Boyband geht, machten schon länger Gerüchte um eine NSYNC-Reunion die Runde. Ob nun noch mehr Songs von der Neunziger Kultband kommen, oder ob vielleicht sogar ein Album in naher Zukunft ansteht, ist nicht klar. Allzu große Hoffnungen sollten sich Fans hier wohl lieber nicht machen. Denn Medienberichten sollen nach „Trolls“ vorerst keine weiteren Projekte geplant sein. Der Film um die singenden Wichtel kommt übrigens am 19. Oktober in die Kinos.