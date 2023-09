Der Trailer zu „Aquaman: Lost Kingdom“ ist da. Doch während einige Fans über die Handlungsstränge und möglichen Plottwists diskutieren, fokussieren sich viele nur auf eines: die Präsenz von Amber Heard.

Denn auch sie kommt im Trailer vor!

„Aquaman: Lost Kingdom“-Trailer zeigt Amber Heard

Fünf Jahre ist es her, seit Jason Momoa uns als Aquaman aka Arthur Curry in seine Unterwasserwelt mitnahm. Und seit dem Ende des ersten Teils hat sich für Aquaman einiges verändert: Er ist nicht nur König von Atlantis, sondern auch glücklicher Familienvater, der versucht, sein Privat- und Berufsleben unter einen Hut zu bekommen. Doch der Bösewicht Black Manta versucht alles, um die heile Welt zu zerstören. Aquaman muss sich also mit seinem Halbbruder Orm verbünden, um die Welt und seine Familie zu beschützen.

Klingt nach einem ziemlich klassischen Superhelden-Plot. Doch es ist nicht die Handlung der Fortsetzung, die derzeit online diskutiert wird. Sondern die Präsenz von Amber Heard. Zur Erinnerung: im ersten „Aquaman“-Teil spielte Heard die Freundin des Titelhelden, Mera. Auch in der Fortsetzung sollte sie dementsprechend eine Rolle haben. Doch während des öffentlichen Prozesses zwischen Amber Heard und ihrem Ex-Ehemann Johnny Depp forderten mehr und mehr Fans von Depp das verantwortliche Studio Warner Bros auf, Heards Rolle aus dem Film zu streichen. Schließlich habe Depp seine Rolle in „Fantastische Tierwesen“ verloren, begründeten Fans. Eine Petition gegen den Auftritt der Schauspielerin hat mittlerweile sogar mehr als vier Millionen Unterschriften.

Wurde die Rolle wegen dem Streit mit Johnny Depp gekürzt?

Heard erklärte im vergangenen Jahr, dass der öffentliche Streit mit ihrem Ex zu großen Veränderungen in ihrer Rolle führte. „Ich bekam ein Drehbuch und dann neue Versionen des Drehbuchs, aus denen Action-Szenen herausgenommen wurden„, so die Schauspielerin. „Sie haben einfach einen Haufen rausgenommen.“

Das Team hinter dem Film – allen voran Regisseur James Wan – betonte jedoch, dass Heards Rolle von Beginn an kleiner angedacht war als im ersten Teil. „Ich habe das von Anfang an allen gesagt. Der erste ‚Aquaman‘ war die Reise von Arthur und Mera. Der zweite Film sollte immer von Arthur und Orm [Anm. Aquamans Halbbruder] handeln. Der erste war also ein romantischer Action-Abenteuerfilm, der zweite ist ein bromantischer Action-Abenteuerfilm“, erklärt er gegenüber „Entertainment Weekly“.

Kritik an Heards Auftritt

Einen ersten Vorgeschmack auf diese Umsetzung gab es jetzt in dem Trailer. Und auch Heard war darin zu sehen; nicht einmal zwei Sekunden lang. Eine Tatsache, die online für gespaltene Reaktionen sorgt. Denn viele hatten wie bereits erwähnt gehofft, dass Heard aus dem Film gestrichen beziehungsweise ersetzt wird. Ihre geringe Präsenz ist für einige dadurch eine gute Nachricht: „Amber Heard erscheint nur für 1 Sekunde im Trailer zu Aquaman 2: Lost Kingdom. Gott sei Dank. Ich hoffe, wir alle sehen sie nicht einmal im Film“, kommentiert etwa ein User auf YouTube.

Didn't realise that aquaman trailer showed a blurry amber heard for like a second 🤣 if you know she's that disliked, just bin her off… Gimps #Aquaman — Ceec (@csc1698) September 15, 2023

Doch viele haben ihre Ansichten seit dem Beginn der Petition offenbar geändert. Online betonen nämlich einige User:innen schon seit Wochen, dass die Art und Weise, wie Heard im vergangenen Jahr behandelt wurde, nicht in Ordnung war. Für sie ist es deshalb gut, dass Heard in dem Film ist. Sie betonen jedoch, dass der minimale Auftritt im Trailer deutlich zu kurz war. „Ich hasse die Tatsache, dass sie Amber Heard aus dem ‚Aquaman‘-Trailer entfernt haben, mein Mädchen hat besseres verdient, um ehrlich zu sein“, schreibt etwa eine Frau auf Twitter. Ein anderer User bezeichnet das verantwortliche Studio als „Feiglinge“, weil Heard nur so kurz im Trailer vorkommt.

i truly hate the fact that they erased amber heard in the trailers of aquaman, my girl deserved better tbh — shannon and the six of crows (@zatanasupremacy) September 15, 2023

Ob der Trailer aber tatsächlich ein Vorbote dafür ist, wie kurz man Mera in der Fortsetzung sehen wird, bleibt abzuwarten. Denn „Aquaman: Lost Kingdom“ erscheint voraussichtlich am 21. Dezember 2023.