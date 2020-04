In Spanien steigt die Zahl der Virus-Toten sprunghaft von 8189 auf 9053 an. Binnen eines Tages seien auch deutlich mehr Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden, teilt das Gesundheitsministerium mit.

Die Zahl sei von 94.417 am Dienstag auf jetzt 102.136 geklettert.

Spanien: Zahl der Coronavirus-Todesfälle steigt

Die Zahl der Coronavirus-Todesfälle in Spanien steigt immer weiter an. Denn mittlerweile meldet das Land mehr als 9000 Tote. Und auch die Zahl der Infektionen wird immer größer. Unterdessen kämpfen Spitäler bereits mit mangelnden Kapazitäten. Denn viele Krankenhäuser sind bereits überlastet und haben nicht genügend Personal. In Madrid musste man bereits vor einer Woche sogar einen Eispalast zu einer Leichenhalle umbauen.

Strenge Maßnahmen zur Eindämmung

Seit 31. März gelten in Spanien noch strengere Ausgangsbeschränkungen als zuvor. Denn das ganze Land ist jetzt im sogenannten “Winterschlaf” um die Ausbreitung des Coronavirus noch weiter einzudämmen. Das bedeutet, dass nur noch systemrelevante Unternehmen und Geschäfte offen haben. Alle “nicht lebensnotwendigen” Unternehmen müssen schließen. Das Land hat inzwischen mehr Coronavirus-Infektionen als China.

Mehr Coronavirus-Infizierte als China

Bereits am Montag meldete man mehr Coronavirus-Infektionen als China. Laut dem Gesundheitsministerium in Madrid gibt es derzeit mehr als 85.000 Infizierte und über 7.300 Todesfälle. Nach Italien ist Spanien damit das am schlimmsten von der Coronavirus-Krise betroffenen Land in Europa.

Quelle: Reuters