Russland hilft den USA im Kampf gegen das Coronavirus. Ein Militärflugzeug mit einer Lieferung medizinischer Ausrüstung und Atemschutzmasken startet von einem Flugplatz in der Nähe von Moskau.

Das berichtet nun das russische Staatsfernsehen.

USA: Putin bietet Donald Trump Hilfe an

Präsident Wladimir Putin hatte US-Präsident Donald Trump die Unterstützung am Montag angeboten. Trump habe sie dankbar angenommen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax. Außerdem hoffe die Regierung in Moskau, dass die USA zu gegebener Zeit auch in der Lage sein könnten, Russland notfalls medizinische Hilfe zu leisten. Doch in den USA dürfte die Hilfe aus Russland auch kritisch gesehen werden.

240.000 mögliche Tote

Die Coronavirus-Epidemie nimmt in den Vereinigten Staaten immer größere Ausmaße an. Denn mittlerweile spricht US-Präsident Donald Trump von bis zu 240.000 möglichen Toten. Die neuesten Statistiken sind alarmierend. In den USA ist die Zahl der Toten nach offiziellen Angaben an nur einem Tag um 865 gestiegen. Fast die Hälfte der Todesopfer gab es im Bundesstaat New York. “Es ist absolut entscheidend für das amerikanische Volk, die Richtlinien für die nächsten 30 Tage zu befolgen. Es ist eine Frage von Leben und Tod”, betonte Trump.

Quelle: red / Reuters