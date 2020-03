In der vorläufig letzten Folge von Kitchen Impossible stellt sich Tim Raue dem Duell gegen Tim Mälzer – und zwar diesmal in der direkten Konfrontation.

Tim Raue ist bereits viermal bei Kitchen Impossible gegen Tim Mälzer angetreten, zweimal hat er verloren, zweimal gewonnen. Am Sonntag, den 29. März, startet er den finalen Versuch, seinem Erzrivalen (der zugleich sein Freund ist) eins auszuwischen. Der vife und witzige Berliner scheut sich nicht, seine Meinung stets offen zu sagen – er ist aber immer zu Scherzen aufgelegt. Abgesehen davon gilt er als einer der besten und erfolgreichsten Köche Deutschlands.

2 Michelin-Sterne

Raue wurde mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet und kam im Kulinarikführer Gault-Millau auf eine Punktezahl von 19. Er führt das Restaurant „Tim Raue“, das 2 Sterne hat. Diesen Erfolg hat sich Raue hart erarbeitet: Aufgewachsen in Berlin-Kreuzberg, war Raue einige Zeit als Mitglied einer Jugendgang unterwegs, eher er sich dem Kochen zuwandte. Nach seiner Ausbildung sammelte er in diversen Restaurants seine ersten Erfahrungen und wurde im Alter von 23 Jahren zu einem der jüngsten Küchenchefs in Deutschland. 1998, mit 24 Jahren, wurde er sogar zum „Aufsteiger des Jahres“ vom Gourmet-Magazin „Feinschmecker“ gekürt.

Tim Raue – der Aufsteiger

2003 wurde Raue Executive Chef im Restaurant 44 im Hotel Swissôtel Berlin, 2007 erhielt er genau dort seinen ersten Michelin-Stern. Ein Jahr später wurde er Kulinarischer Direktor beim Tourismuskonzern Adlon und holt für sein erstes eigenes Restaurant namens “MÂ Tim Raue” prompt erneut einen Stern. Raue ist nicht nur ein Spitzenkoch, sondern auch erfolgreicher Unternehmer: So gibt es etwa auf 4 Kreuzfahrtschiffen der TUI die Restaurants „Hanami by Tim Raue“; auch auf der Insel Sylt betreibt er ein eigenes Lokal.