In der vorläufig letzten Folge von Kitchen Impossible tritt Tim Mälzer gegen seinen Freund Tim Raue an – und diesmal wird es ein ganz besonderes Duell.

Am Sonntag, den 29. März, ist es soweit: In der letzten Folge der 5. (und vorläufig letzten Staffel) der beliebten Kochsendung Kitchen Impossible kommt es zum kulinarischen Spitzenduell. Tim Mälzer trifft auf seinen Freund und Erzrivalen Tim Raue. Das komplette Duell wird Sonntag um 20:15 Uhr bei VOX im TV und außerdem im Livestream bei TV NOW übertragen.

Tim Mälzer gegen Tim Raue

Es ist bereits das fünfte Duell zwischen Mälzer und Raue im Rahmen dieser Sendung. Dabei müssen bekanntlich Spezialitäten von unterschiedlichen Ländern möglichst originalgetreu nachgekocht werden – und eine Fachjury beurteilt dann das Gericht. Nach 4 Duellen zwischen Mälzer und Raue steht es jedenfalls Unentschieden; beide haben jeweils 2 Siege auf dem Konto. Nun soll endlich geklärt werden, wer wirklich der Bessere ist. Und dafür haben sich die Sendungsmacher etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Erstmals treten 2 Köche nämlich bei Kitchen Impossible direkt gegeneinander an. Sie müssen also dasselbe Gericht zur selben Zeit schaffen – höchste Spannung ist damit programmiert. Und weil Tim Mälzer bekannt kein allzu guter Verlierer ist, will er sich gleich mal einen Vorteil verschaffen. Ob Raue davon begeistert ist?

Kitchen Impossible: Freunde und Rivalen zugleich

Zum Duell der Duelle geht es für die beiden nach Österreich. Und schon bald wird klar, dass hier 2 unterschiedliche Kochphilosophien aufeinander prallen. Raue ist strukturiert und genau; das Ganze sieht nach einem echten Plan aus. Mälzer hingegen arbeitet ganz anders – und vertraut auf seine Tricks und Mätzchen. Wie wird das Duell ausgehen? Spannend bleibt es wohl bis zum Schluss, wenn Jurymitglieder wie Roland Trettl und Mario Lohninger das Ergebnis des Kochduells bewerten müssen.