Bis Weihnachten ist es nicht mehr lang und einige von uns stehen schon fleißig in der Küche, backen Kekse oder rühren den Glühwein an. Dabei darf für die Weihnachtsstimmung natürlich eines nicht fehlen: die Weihnachtslieder. Und bei diesen Sternzeichen kennt die besinnliche Zeit in Bezug darauf keine Grenzen.

Denn diese Tierkreiszeichen hören Christmas Jams rauf und runter.

Zwilling

Der Zwilling liebt Musik und kann einfach nicht ohne. Aber in der Weihnachtszeit multipliziert sich die Liebe zur Musik noch einmal um ein Vielfaches. Denn die Playlist des Sternzeichens besteht im Dezember nur aus Weihnachtsliedern. Alle anderen seiner Lieblingssongs müssen in der Zeit auf den Januar warten. Die festliche Stimmung darf ja nicht einfach unterbrochen werden! Deshalb hört man beim Zwilling im Hintergrund immer einen Christmas Song spielen. So hat der Zwilling es zumindest geschafft jeden Grinch aus seinem unmittelbaren Bekanntenkreis zu verscheuchen.

Widder

Die fröhliche Weihnachtsstimmung beim Widder ist kaum zu übersehen. Seine Garderobe besteht gefühlt seit Wochen nur mehr aus plüschigen Weihnachtspullovern. Jede Woche überrascht das Sternzeichen mit einer neuen Kekssorte, die er in seiner ganz persönlichen Weihnachtsbäckerei gebacken hat. Beim Widder kann man sich auf jeden Fall sicher sein, dass er an Heiligabend ein paar Kekse für das Christkind zur Stärkung zum Christbaum stellt. Was beim Widder definitiv auch nie fehlen darf, ist das akustische Weihnachtsambiente. Die Weihnachts-Playlist wird nämlich jedes Jahr optimiert und erweitert. Schließlich läuft sie ja rund um die Uhr.

Steinbock

Beim Steinbock stehen die perfekten Weihnachtslieder für die Playlist schon bevor der Dezember überhaupt angefangen hat. Das Sternzeichen weiß einfach, was es will und deswegen macht der Widder keine halben Sachen. Schon im Oktober werden die perfekten Weihnachtslieder von ihm persönlich penibel ausgewählt und in die richtige Reihenfolge gebracht. Das ist bei ihm inzwischen schon zur Tradition geworden. Sobald die Wohnung dann festlich dekoriert wird, was in der Regel direkt am 1. November passiert, läuft die Christmas-Playlist durchgehend.