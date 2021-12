Bei Rapper und Comedian Nick Cannon und seiner Partnerin Model Alyssa Scott herrscht derzeit große Trauer. Ihr gemeinsamer Sohn Zen stirbt mit nur fünf Monaten an einem Gehirntumor. Das teilte er in seiner Sendung „The Nick Cannon Show“ mit.

Mit rührenden Video-Ausschnitten nimmt das Model über Instagram nun Abschied.

Sohn von Nick Cannon stirbt an Gehirntumor

Schon kurz nach der Geburt wurde der Tumor im Gehirn des kleinen Zen, seines jüngsten Sohnes, festgestellt. Aufgefallen sei ihm und seiner Frau anfangs nur, dass er seltsam atmete. Aus diesem Grund brachten sie Zen zum Arzt und ließen ihn untersuchen. Dabei sei aufgefallen, dass sich Flüssigkeit in seinem Kopf sammelte, weshalb sein Kopf immer größer wurde. „Nach einiger Zeit haben wir herausgefunden, dass ihm etwas fehlt. Es war ein Tumor in seinem Kopf“, erzählt der Comedian zutiefst bedrückt in seiner Show. Sein Sohn wurde direkt behandelt und operiert. Sie hätten das Beste gehofft, doch der Gehirntumor war am Ende nicht zu besiegen. Nach Thanksgiving wuchs der Tumor im Kopf plötzlich sehr viel schneller als zuvor und Zen ging es zunehmend schlechter.

„Dieses Wochenende habe ich so viel Zeit mit Zen verbracht wie möglich“

Der 41-Jährige versuchte noch so viel Zeit wie möglich mit seinem Sohn zu verbringen. Deshalb sei der Ex-Partner von Mariah Carey, mit der er auch noch Zwillinge habe, mit der gesamten Familie noch ein letztes Mal mit Zen zum Meer gefahren und habe ihn dabei fest im Arm gehalten. Das erzählt er den Fans in seiner Talkshow. Besonders seine Partnerin wäre in den letzten Stunden ihres gemeinsamen Sohnes stark gewesen. „Zens Mutter Alyssa ist die stärkste Frau, die ich jemals gesehen habe“, sagt der Rapper. Auch diese verabschiedete sich öffentlich mit letzten privaten Videoaufnahmen des Kleinen in ihrer Instagram-Story von ihm.