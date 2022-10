Markiert euch den 13. Oktober 2022 dick und fett im Kalender, denn die neue H&M Studio A/W 2022 Kollektion „Neo Real“ wird gelauncht und entführt uns in futuristische Sphären. Wie wir aus der Vergangenheit wissen, sind die begehrten Teile schneller weg als uns lieb ist. Damit ihr rasch zuschlagen könnt (Achtung: Die Kollektion ist nur online verfügbar), haben wir die IT-Pieces genau unter die Lupe genommen und verraten euch unsere TOP 5 der neuen Kollektion!

Asymmetrisches Paillettenkleid

Seid ihr noch auf der Suche, nach DEM gewissen Eye-Catcher für diverse Partynächte? Das silberne Pailettenkleid mit Volants ist da eindeutig das passende Piece aus der H&M Studio A/W 2022 Kollektion. Anerkennende Blicke sind euch mit diesem wunderschönen Kleid gewiss. Und vergesst nicht: Weihnachten & Silvester stehen vor der Tür. Wie schön wäre es bitte, wenn wir schon jetzt das passende Outfit hätten?

Große gepolsterte Schultertasche

Apropos Accessoires: Natürlich schlagen wir auch in diesem Bereich bei der neuen H&M A/W Studio 2022 Kollektion zu. Neben der Sci-Fi-Sonnenbrille und der mit Strasssteinen besetzten Halskette hat vor allem die leuchtend pink gepolsterte Clutch unsere Herzen im Sturm erobert. Stauraum: Check. Hingucker: Check. Das gewisse Etwas: Doppel-Check! Mehr brauchen wir nicht für einen neuen Favoriten in unserer Accessoires-„Lade“.

Bild: H&M Studio A/W-Kollektion / Große gepolsterte Schultertasche

Schimmernde Hose

Die metallisch glänzende Hose mit Bügelfalte wertet jedes Arbeitsoutfit auf. Eine schlichte weiße Bluse, eventuell ein schwarzer Blazer dazu und schon ist das Dilemma am Morgen Geschichte. Natürlich kann die Hose auch ganz easy und schnell zu einem genialen Party-Outfit umfunktioniert werden. Wir tauschen einfach weiße Bluse gegen ein schwarzes Top und passen die Accessoires an und schon heißt es: „Let’s get the party started“.

Body mit Meshdetail

Zum Abschluss haben wir noch ein farbenfrohes Teil der H&M Studio A/W 2022 Kollektion ausgesucht: Den rosa Body. Stellt euch dieses Teil unter einem Oversize-Blazer hervorblitzend vor! DAS ist der Inbegriff eines Hinguckers. Die Form, die beinahe an „Bondage“ erinnert, ist ein wahrer Figurenschmeichler. Das gewisse „Extra“ ist euch mit dem rosa Body definitiv gegeben.

Bild: H&M Studio A/W-Kollektion / Body mit Meshdetail

Oversized Anorak aus Teddyfleece

Die Temperaturen fallen und nichts, aber auch gar nichts, schafft es, dass wir einen Fuß vor die Tür setzen? Doch! Die kuschelige Maxi-Fleecejacke im farbenfrohen Türkis hält uns so warm, dass uns selbst Minusgrade nichts mehr anhaben können. Ein Fashion-Statement setzen wir damit auch gleich. Immerhin ist die Stimmung im Herbst & Winter schon trist genug, sobald wir aber mit dieser auffallenden Jacke auftauchen, hebt sich unsere Laune schlagartig.

Bild: H&M Studio A/W-Kollektion / Oversized Anorak aus Teddyfleece

Hier, wie auch bei allen anderen Teilen, gilt das Motto „Be fast!“. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass ihr am 13.10.2022 die Pieces der neuen H&M Studio A/W 2022 Kollektion „Neo Real“ ergattern könnt, die auf eurer Wunschliste stehen. Gemeinsam mit H&M lassen wir die Grenzen von Realität und Fantasie verschwimmen.