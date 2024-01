Bereits seit letztem Jahr wissen wir, dass Colleen Hoovers Beststeller-Roman „It Ends With Us“ verfilmt wird. In der Hauptrolle wird Ex-„Gossip Girl“-Darstellerin Blake Lively zu sehen sein. Ursprünglich sollte der Film am 9. Februar diesen Jahres in die Kinos kommen, der Starttermin wurde jedoch verschoben.

Fans von Blake Lively müssen sich nun noch etwas länger gedulden.

Blake Lively kehrt im Juni an die Kinoleinwand zurück

Im Sommer 2023 wurde bekannt gegeben, dass die Verfilmung des Bestseller-Romans „It Ends With Us“ von Colleen Hoover ab dem 9. Februar 2024 in den Kinos zu sehen sein wird. Seither erwarten alle Blake-Lively-Fans sehnsüchtig den Starttermin. Jetzt ist bekannt, dass sich die Fans der Ex-„Gossip Girl“-Darstellerin noch etwas länger gedulden müssen. Denn das US-Medium People bestätigte gestern, dass sich der Kino-Start etwas verzögern wird, um etwa vier Monate. Am 21. Juni kommt dann der Film endlich auf die Leinwand.

In den Hauptrollen des Filmes sind Blake Lively als Lily Bloom und Justin Baldoni, den man vielleicht aus „Jane the Virgin“ kennt, als Ryle Kincaid, zu sehen. Beide Schauspieler:innen übernehmen aber auch andere Rollen bei der Produktion des Filmes: Während die 36-Jährige Schauspielerin an dem Film als ausführende Produzentin beteiligt ist, führt ihr Co-Star Justin Baldoni Regie. Seit der Ankündigung des Filmes ist die Freude groß.

Auch bei Autorin Colleen Hoover! „Ich glaube, dass Justin Baldoni und Blake Lively das Zeug dazu haben, diese Figuren zum Leben zu erwecken, und ich kann es kaum erwarten, dass ihr das seht“, sagte die Autorin in einem Instagram-Video im Jänner 2023. Darin sprach sie über die Verfilmung ihres Romans und teilte ihre Emotionen mit folgenden Worten: „Ich bin so aufgeregt, ihr alle. Ich kann das gar nicht fassen.“

Darum geht es bei „It Ends With Us“

In der Zusammenfassung des Filmes heißt es, dass Lily Bloom denkt, dass sie in Ryle Kincaid, die Liebe ihres Lebens gefunden hat. Doch nachdem ein beunruhigender Vorfall von Missbrauch sie an ihre dunkle Vergangenheit erinnert, muss sie entscheiden, ob die Liebe allein ihre Ehe tragen kann. Dann kommt auch noch hinzu, dass ihre erste Liebe in ihr Leben zurückkehrt: Ein Mann, den sie vor vielen Jahren bei sich aufgenommen hat, als er obdachlos war.

Jetzt heißt es nur mehr abwarten: Im Juni dürfen wir uns dann auf „It Ends With Us“ mit Blake Lively und Justin Baldoni freuen!