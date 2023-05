Wer noch keine Idee hat, was er zum Muttertag verschenken möchte, der sollte einen Zahn zulegen. Denn der 14. Mai ist schneller da, als man glaubt. Aber keine Sorge, wir haben hier acht cute Ideen, mit denen ihr euren Mamas zu ihrem besonderen Tag eine große Freude macht.

Viel Spaß beim Stöbern!

1. Muttertagssocken von Falke

Wie cute können Socken sein? Falke: „Ja!“. Wer seiner Mama am Muttertag ein großes Lächeln ins Gesicht zaubern möchte, tobt sich am besten im Onlineshop von Falke aus. Denn das Besondere: Dort können Socken passend zum Anlass bestickt werden. Gibt’s für 5 Euro Aufschlag zum Produktpreis.

2. Duftkerze von Baobab

Entspannung und eine perfekte Gelegenheit für etwas Me-Time liefern die hübschen Duftkerzen von Baobab. Die hochwertig produzierten Produkte duften nicht nur herrlich, sondern werden zum absoluten Deko-Highlight in jedem Wohnraum. Etwa die Kerze aus der „Collectible Roses Burgundy“-Kollektion, die den Duft von Pflaumen und Bordeaux versprüht. In der Größe „Max 10“ um 120 Euro im Store oder online erhältlich.

3. Nachhaltiger Schmuck von Koni

Wenn eure Mütter gerne Schmuck tragen, könnte ihnen die neue Kollektion des Wiener Labels Koni Design richtig gut gefallen. Denn die neuen Pieces sind von der Natur und ihren natürlichen Elementen wie Blumen, Wasser und Steinen inspiriert. Etwa die „Selene“ Silber Ohrringe mit sorgfältig ausgewählten Peridot- und Chrysopras-Steinen. Um 145 Euro in ausgewählten Stores und online zu kaufen.

4. Wellness Set von Everdrop

Auch beim Schenken sollte Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. Mit dem Wellness Set von Everdrop tut ihr nicht nur den Mamas, sondern auch der Umwelt etwas Gutes. In der Geschenkbox befinden sich eine vegane, handgegossene Duftkerze, eine feste Dusche, ein festes Shampoo sowie ein fester Conditioner. Ihr könnt zwischen den Duftrichtungen „Citrus Edition“ (mit Zitrone, Zedernholz und Lavendel) und „Pine Edition“ (mit Kiefer, Eukalyptus und Zistrose) wählen. Das Set ist um ca. 47 Euro in allen Everdrop-Stores und im Onlineshop erhältlich.

5. Eyeshadow Pen von La Biosthétique

Einen echten Hingucker zaubert der Eyeshadow Pen von La Biosthétique in der Farbe „Sky“ in die Gesichter eurer Mamis. Die knallige Farbe kreiert schnell und einfach ein perfektes, wisch- und wasserfestes Augen-Make-up. Um 20,50 Euro erhältlich.

6. Geschirr von Gmundner Keramik

Nicht umsonst ist die bekannte Gmundner Keramik in den Geschirrschränken von den meisten Müttern zu finden. Jetzt ist es aber Zeit für ein Update! Etwa mit der „Herzerl“-Kollektion des österreichischen Traditionsunternehmens. Die Teetasse „Maxima“ ist um ca. 42 Euro in allen Stores und Online erhältlich. Den Unterteller gibt’s um ca. 37 Euro dazu.

7. Bademode von Palmers

Der Sommer ist zum Greifen nah! Um bereits am Muttertag etwas Summer-Feeling zu verbreiten, packt doch einfach diesen bunten Badeanzug mit Muscheldruck und Häkelbordüre in die Geschenktüte. Der „Rainbow Dream“ ist um 119 in allen Palmers-Shop und online zu kaufen.

8. Smartwatch von ICE

Immer up to date sind eure Mamis mit der trendigen Smartwatch von ICE. Das Modell „smart one“ in der Farbe „rose-gold-white“ kommt mit Silikonarmband und bietet Funktionen, wie das Tracken von Wetter, Fitness, Schlaf, Gesundheit oder Sportübungen. Über die integrierten Sensoren kann auch Blutdruck, Herzfrequenz und sogar Sauerstoffgehalt im Blut gemessen werden. Um 99 Euro online zu kaufen.