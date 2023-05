Dieses IT-Piece gehört im Sommer 2023 definitiv in jeden Kleiderschrank: weiße Kleider kommen einfach nicht aus der Mode und sind auch heuer wieder total angesagt. Wir zeigen euch drei coole Looks mit unseren Lieblingskleidern für diesen Sommer zum Nachshoppen.

Und liefern euch außerdem noch mehr weiße Kleider aus den angesagtesten Shops zum Nachkaufen!

Nachgestylt: Diese weißen Kleider lieben wir!

Achtung, bei diesen Outfits kommt man richtig in Sommer- und vor allem Shopping-Laune! Wir zeigen euch unsere Lieblingslooks der Sommersaison 2023 und liefern euch jede Menge Fashion-Inspo – thank us later! <3

Bouclé Kleid von H&M

Wer sagt, dass weiße Kleider immer verspielt und nach Strandmode aussehen müssen? Dieses cute Bouclé-Kleid mit Wollanteil und V-Ausschnitt von H&M hat es uns so richtig angetan! Denn es ist nicht nur perfekt für sommerliche Temperaturen, sondern lässt sich gleichzeitig auch richtig elegant stylen. Kombiniert mit Cowboy-Boots, süßer Korbtasche und goldenen Accessoires ist der Look sowohl Office- als auch Party-tauglich – lieben wir!

Lockeres Seidenkleid mit Puffärmeln von & Other Stories

Jede Menge Strand-Feeling gibt’s mit diesem Outfit! Das süße Kleid mit Puffärmeln von & Other Stories kommt in Seidenoptik und richtig gemütlichem Schnitt daher. Gepaart mit schlichten Pantoletten, goldenen Accessoires und eleganter Sonnenbrille schreit dieses Outfit förmlich nach einem entspannten Tag im Sommer. Für den extra Hingucker sorgt ein bunter Shopper im Boho-Style.

Midi-Hemdkleid mit Cut-outs von Cos

Dieser Look verspricht absolute Côte d’Azur-Vibes! Wir haben uns richtig in dieses Midi-Hemdkleid mit Cut-outs von Cos verliebt. Egal ob sportlich im elegant oder elegant für eine Sommerparty – das Dress lässt sich vielseitig stylen. Hier in der sporty Variante mit weißen Sneakern, lässiger Cap und cutem Shopper im Streifen-Look. Der Sommer kann kommen!

Weiße Kleider für den Sommer 2023

Und weil wir einfach nicht genug von weißen Kleidern bekommen, haben wir hier gleich noch mehr Shopping-Inspo für den Sommer für euch!