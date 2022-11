Wer sagt, dass wir Kleider aus unserem Schrank verbannen müssen, sobald es kalt wird? Exactly, niemand! Denn auch im Herbst und Winter lassen sich Kleider richtig cool stylen und mit trendigen Looks kombinieren.

Wir zeigen euch, welche Outfits jetzt besonders angesagt sind – und haben auch gleich ein paar Shopping-Tipps und Sales-Schnäppchen für euch!

Strickkleider

Kleider im Stricklook sind auch heuer wieder richtig angesagt. Kein Wunder, denn sie sehen nicht nur richtig gut aus, sondern halten obendrein auch noch warm. Diesen Herbst und Winter besonders in: Maxi-Strickkleider. Warum wir diesen Look so lieben? Die langen, kuscheligen Kleider sind easy zu stylen und brauchen nicht viele Accessoires, um zum Hingucker zu werden. Unsere favorite Kombi: Weißes oder beiges Maxi-Strickkleid mit Chunky-Boots und Lederjacke – das würden wir am liebsten jeden Tag tragen!

Lederkleider

Diesen Herbst wird’s rockig! Lederkleider sind nämlich voll im Trend. Egal ob als Midi-Dress für die Party am Abend oder im Casual Look fürs Büro – die Leather-Dresses findet man diesen Herbst in allen Varianten und Formen. Auch bei diesem Look gilt: Weniger ist mehr! Am besten ihr kombiniert schlichte Kleider mit weißen Sneaker fürs Büro oder kniehohen Stiefeln für die After-Work-Dinner-Party!

Rüschenkleider

Wer’s doch lieber verspielter mag und sich auch im Herbst und Winter noch gerne an den Sommer zurückerinnert, für den ist dieser Fashion-Trend perfekt. Auch unsere cuten Blümchen- und Rüschenkleider müssen wir an kalten Tagen nämlich nicht im Schrank verstecken. Ganz im Gegenteil: Kombiniert mit Cowboy-Boots oder Overknees, einem kuscheligen Mantel plus Schal & Mütze machen auch kurze Kleider im Herbst ordentlich was her – we like!