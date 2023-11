Es gab eine Zeit, als „Arbeit“ und „Leben“ zwei klar getrennte Bereiche waren. Diese Erinnerungen verblassen zusehends, denn im Zeitalter von Zoom-Calls und Home-Office sind die Grenzen zwischen „Work“ und „Life“ fließender denn je. Willkommen in der Welt des sogenannten Work-Life-Blending!

Aber was steckt hinter dem Begriff und was für Tücken birgt er? Wir haben uns schlau gemacht.

Was bedeutet „Work-Life-Blending“?

Die heutige Arbeitswelt hat eine ganze Palette an Schlagworten hervorgebracht, um ihre ständigen Veränderungen zu beschreiben, denken wir an „Work-life-Balance“ oder „New Work“. Jetzt taucht auch noch der Begriff „Work-Life-Blending“ auf. Doch was genau soll das heißen? Work-Life-Blending ist das Vermischen von Arbeit und Privatem. Statt Job und Privatleben strikt voneinander zu trennen, gibt es beim Blending keine Grenzen mehr. Stell dir vor: Ein Zoom-Call während du in deinem Kuschelpulli auf dem Sofa sitzt, gefolgt von einer kurzen Yoga-Pause im Wohnzimmer. Klingt eigentlich verlockend, oder?

Vorteile des „Blendens“

Die Flexibilität ist der unbestrittene Star des Work-Life-Blendings. Man kann morgens länger schlafen, mittags mit Freunden brunchen und abends arbeiten, wenn die Kreativität ihren Höhepunkt erreicht. Und das Beste? Keine lästigen Pendelzeiten oder überfüllten U-Bahnen mehr! Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Nicht immer ist das Blenden so toll, wie es klingt. Wo setzt man die Grenzen, wenn wir um 22 Uhr noch Mails bekommen und verschicken? Und wie gelingt es wirklich abzuschalten, wenn das „Büro“ nur einen Raum weiter ist?

Work-Life-Tipps für den perfekten Mix:

Es gibt ein paar Dinge, die man tun kann, um den perfekten Mix zu schaffen.

Struktur ist alles: Auch wenn du zu Hause arbeitest, solltest du feste Arbeitszeiten einplanen und dich daran halten.

Auch wenn du zu Hause arbeitest, solltest du feste Arbeitszeiten einplanen und dich daran halten. Eigener Arbeitsbereich: Ja, das Bett ist gemütlich, aber auch für konzentriertes Arbeiten geeignet? Eher nicht. Versuche am Schreibtisch zu arbeiten und die Arbeit dann auch dort zu lassen.

Ja, das Bett ist gemütlich, aber auch für konzentriertes Arbeiten geeignet? Eher nicht. Versuche am Schreibtisch zu arbeiten und die Arbeit dann auch dort zu lassen. Offline-Zeiten: Handy aus, Laptop zu. Gönn dir echte Pausen.

Work-Life-Blending ist nicht für alle geeignet. Während die einen die neu gewonnene Freiheit lieben, vermissen die anderen klare Strukturen und die Trennung von Beruf und Privatleben. Es geht darum, das richtige Maß und die richtige Mischung zu finden, die für DICH am besten funktioniert.