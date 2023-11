Wir kennen sie alle, das Super-Duo der 00er-Jahre: die Olsen-Twins. Ashley und Mary-Kate Olsen zählen zu den bekanntesten Kinderstars aller Zeiten und wuchsen praktisch vor der Kamera auf. Die beiden sind Modeikonen einer ganzen Generation, jedoch hören wir heute nicht mehr viel von ihnen.

Deshalb haben wir uns gefragt: Was machen eigentlich die Olsen-Twins heute?

Olsen-Twins eroberten Herzen

Die Olsen-Twins wurden uns erstmals durch die US-Sitcom „Full House“ bekannt und fassten ziemlich früh Fuß in Hollywood. Es folgten erfolgreiche Kinder- und Teenie-Filme wie „Ein verrückter Tag in New York“, „Eins und eins macht vier“ oder „Sweet 16 – Willkommen im Leben“. Nicht nur durch ihr außerordentliches Talent, sondern vor allem auch durch ihre charmante Art eroberten Mary-Kate und Ashley Olsen ziemlich schnell die Herzen unzähliger Fans – und die Zwillinge etablierten sich rasch zu einer Marke.

Aus dem Rampenlicht zurückgezogen

Heute bekommen wir nicht mehr viel aus dem Leben der mittlerweile 37-jährigen Zwillinge mit. Auf Social Media sind beide nicht zu finden, was ziemlich unüblich für unsere Zeit ist. Es hat jedoch seine Gründe, warum sich die beiden aus dem Rampenlicht zurückgezogen haben. Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit: 2004 sorgte Mary-Kates Magersucht und Drogen-Problem für Schlagzeilen. Danach folgten die ersten Schritte eines Rückzugs, denn Interviews werden zu einer Seltenheit und beide gaben immer weniger Infos aus ihrem Privatleben preis.

2006 gründeten Mary-Kate und Ashley ihr eigenes Mode-Label „The Row„. Das erste Kleidungsstück, das damals entworfen wurde, war ein weißes T-Shirt mit einem Rundhalsausschnitt. Heute gilt ihre Marke als Ideal von zeitloser Eleganz. Seit der Gründung ihres Mode-Labels haben sich die Zwillinge komplett aus der Film- und TV-Branche zurückgezogen. In einem Interview mit dem iD-Magazin sprach Ashley vor einigen Jahren erstmals über den Wechselsprung ihrer Karriere: „Mit 18 Jahren waren wir gerade nach New York gezogen und wir wussten, dass wir eine Pause von all dem brauchten, was wir zuvor gemacht hatten. Wir wollten Dinge entdecken, die uns noch interessierten und einfach wissen, was das Leben noch zu bieten hat.“ Sei der Gründung von „The Row“ sind die zwei als Mode-Unternehmerinnen tätig – und haben sich damit ein Millionen-Imperium aufgebaut.

Kein Schauspiel-Comeback für die Olsen-Twins in Sicht

Viele würden sich zwar riesig auf ein Comeback der Olsen-Twins im Filmbusiness freuen, für die beiden ist das jedoch eher unvorstellbar. Ashley gab vor längerer Zeit sogar bekannt, dass sie sich beim Schauspielern nicht wohlfühlt. So sehr die zwei ihre Privatsphäre vor der Öffentlichkeit schützen wollen, dringen manche News dennoch durch. Im August dieses Jahres machten etwa Schlagzeilen die Runde, dass Ashley Olsen angeblich ein Baby mit ihrem Partner, dem New Yorker Künstler Louis Eisner, bekommen hat.

Ob sich Ashley oder Mary-Kate wohl eines Tages dazu entscheiden, in die Instagram-Bubble einzutauchen, bleibt abzuwarten. Falls nicht, müssen wir uns wohl weiterhin mit ihren Fan-Accounts zufriedengeben.